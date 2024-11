Para marcar os 50 anos de formatura da segunda turma do curso de administração da Fumec, a Fundação Mineira de Educação e Cultura realizou, na segunda-feira (25/11), solenidade comemorativa com a inauguração de placa reproduzindo o convite da formatura do curso de administração de 1974, quando 120 formandos colaram grau. Entre os presentes, o presidente-executivo da Fumec, professor Air Rabelo; o reitor, professor Guilherme Guazzi Rodrigues; a diretora da Face-Fumec, Renata de Sousa da Silva Tolentino; a coordenadora do curso de administração, professora Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro; e o coordenador do PDMA, professor Cid Gonçalves, além de vários dos ex-alunos e todo o quadro de executivos da Fumec, que este ano completa 60 anos de fundação.



• DE OLHO NA AGENDA



Com o fim do ano chegando, é bom ficar atento aos prazos de algumas medidas importantes. Dia 27 de dezembro, por exemplo, é a data final para quem quiser colaborar com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais através das contribuições incentivadas, que são declaradas e deduzidas integralmente no Imposto de Renda Pessoa Física 2025 (ano-base 2024). A doação faz parte do programa Amigos da Filarmônica, que, por meio do Instituto Cultural Filarmônica, busca o apoio de pessoas físicas para o desenvolvimento dos projetos educacionais da orquestra. As contribuições diretas podem ser feitas durante todo o ano.



• PERCUSSÃO CIRCULAR



O maestro Di Souza celebra os 10 anos da Percussão Circular neste sábado (30/11), às 20h, e domingo (1/12), às 14h30 e às 19h. Mais que uma escola que forma anualmente músicos que brilham no carnaval da cidade, o projeto tem seu próprio bloco, o Circuladô, um projeto social e atua com oficinas nas empresas. A primeira década será comemorada com grande espetáculo no Palácio das Artes.



• TRAVESSIAS



Depois de se apresentar ao leitor com o livro “O canal de Dotonbori” (Quixote+Do – 2020), George Borten retorna revelando o lado trágico da vida no livro de contos “Travessias acidentais”. A obra do autor, engenheiro aposentado dedicado às letras, será lançada em 14 de dezembro, na Livraria da Rua, das 11h às 14h.



• VIVA O MONTÊ!



Os empresários Pedro Lobo, Leonardo Rocha, Aline Prado, Leonardo Ximenes e Elam Moura comemoram o primeiro ano do Montê Bar, empreendimento que levou o grupo a investir no Hipercentro da capital. O bar funciona no Edifício 104. As atividades foram ampliadas com a gestão do Complexo CentoeQuatro e do restaurante Terraço Niê, na Praça Sete.