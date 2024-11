• Sexta-feira (29/11)

Quem ainda não viu a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” só tem esta sexta-feira e sábado para admirar uma das mostras fotográficas mais bonitas que passaram por Belo Horizonte. As imagens registram as viagens do fotógrafo japonês e do líder indígena pelo território amazônico entre 1993 e 1998. Krenak divide a curadoria com Angela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes. Em cartaz no térreo do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), a mostra também exibe objetos dos povos visitados. Entrada franca. O centro cultural funciona das 10h às 22h.

• Sábado (30/11)

O cantor e compositor carioca Rogério Skylab, dono da impagável canção “Matador de passarinho”, vai se apresentar n'Autêntica neste sábado, trazendo a BH o projeto “A trilogia do fim”, cujos três álbuns foram lançados em agosto e setembro. Thiago Martins (guitarra), Pedro Aune (baixo) e Bruno Coelho (bateria) formam a banda dele. A noite começa com o grupo mineiro Cadelas Magnéticas. Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), à venda na plataforma Sympla. A casa abre às 21h.



• Domingo (1º/12)

Tirar a criançada de casa para se divertir no teatro é sempre ótima ideia, ainda mais quando a peça é caprichada. “Encontro com as princesas”, da Cyntilante Produções, tem apresentação única no domingo, às 16h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Bela, Cinderela, Branca de Neve, Pequena Sereia e Tiana ajudam o príncipe encantado a encontrar seu amor desaparecido. Adaptação, direção e iluminação são assinadas por Fernando Bustamante. No elenco, Raíssa Alves, Liliane Maciel, Vivian Germano, Raquel Carneiro, Jai Baptista e Ricardo Sabino. Ingressos custam R$ 39 (inteira) e R$ 19,50 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• Segunda-feira (2/12)

Com repertório de Mozart e Sigismund Neukomm, o Quinteto Amadeo encerra a temporada do ano do Segunda Musical, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho). Formado pelo clarinetista Alexandre Silva, pelos violinistas Rommel Fernandes e Alexandre Kanji, pelo violista Mikhail Bugaev e o violoncelista Robson Fonseca, o grupo se apresenta às 20h, com entrada franca.

Temporada deste ano do projeto Segunda Musical, no Teatro da Assembleia, será encerrada pelo Quinteto Amadeo Acervo pessoal



• Terça-feira (3/12)

O jazz é a trilha sonora de terça-feira. A cantora e compositora Clara Dias faz show no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), ao lado de Luadson Constâncio (piano), Rafael de Sousa (baixo acústico) e André “Limão” Queiroz (bateria). No repertório, canções próprias e composições de João Bosco, Rosa Passos e Tom Jobim. A cantora, que também é atriz, faz interações poéticas com o público. O preço dos ingressos varia entre R$ 15 e R$ 80. A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h e o segundo às 19h.



• Quarta-feira (4/12)

O clima de Natal chega na quarta-feira ao Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com o concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais que marca o encerramento da temporada de 2024. Sob regência de Ligia Amadio, o repertório reúne “O Messias”, de Händel; “Magnificat em ré maior” e “Cantata nº 147”, de Bach; “Sinfonia nº 7”, de Beethoven; e “A christmas festival”, de Leroy Anderson. A noite termina com canções natalinas tradicionais, como “Jingle bells”, “Silent night” e “Deck the hall”. Na primeira parte, participam os solistas Bárbara Brasil (soprano), Filipe Santos (tenor), Hendrigo de Freitas (barítono) e Melina Peixoto (soprano). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• Quinta-feira (5/12)

Promete ser o maior astral da semana o show que Sidney Magal trará ao BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ele faz sessão extra na quinta-feira, às 21h, da turnê de seus 50 anos de carreira. Na década de 1970, Magal era presença garantida nos programas de Chacrinha e Silvio Santos, com hits como “Sandra Rosa Madalena”. Nos anos 1990, ele se manteve em alta com a explosão da lambada e a inclusão de “Me chama que eu vou” na trilha da novela “Rainha da Sucata” (Globo). O preço dos ingressos varia entre R$ 100 e R$ 360. As entradas para sexta-feira (6/11) já acabaram.