Os mineiros da banda Daparte lançaram no mês passado o disco, que trata das alegrias e ansiedades da vida cotidiana e será a base do repertório de hoje, no Sesc Palladium



O terceiro álbum de estúdio da banda mineira Daparte, “Baterias de emergência”, ganhará show de lançamento em BH nesta sexta (29/11), no Sesc Palladium.

Com 10 faixas, o projeto fala sobre o processo de transição para a vida adulta em meio ao caos das grandes cidades. Em tom reflexivo, as músicas trazem uma Daparte com novos sentimentos e visões de mundo adquiridos ao atravessar esta fase de autodescoberta.



Formado em 2015, o quinteto é composto por Juliano Alvarenga (guitarra e voz), João Ferreira (guitarra e voz), Túlio Cebola (baixo e voz), Bê Cipriano (teclado e voz) e Daniel Crase (bateria). O novo disco foi desenvolvido a partir de 2022, num processo de produção diferente inédito para a banda.



“Somos cinco pessoas com ideias e experiência de estúdio não só com a banda, mas com outros projetos também. Durante a pré-produção do disco, percebemos que podíamos fazer um álbum de forma 100% independente e totalmente produzido por nós mesmos”, diz Crase.

A única ajuda externa veio de dois engenheiros de som e de Haroldo Ferretti, ex-Skank, que auxiliou na gravação das baterias, cedendo seu estúdio e alguns equipamentos “É uma novidade para nós. A gente nunca tinha feito nada do tipo. Isso nos deixou muito entusiasmados e realizados com o projeto. Ele acabou se tornando aquele com o qual a gente mais se identifica até agora”, diz o baterista.

Percalços e amizades



As letras, em sua grande maioria escritas por João Ferreira e Juliano Alvarenga, foram feitas com toques autobiográficos ao mesmo tempo em que refletem a realidade dos ouvintes do grupo. “Não é só a gente que vive esses percalços e essas alegrias da vida. É uma coisa geral do nosso público”, aponta Daniel Crase. “O disco fala sobre essa vida cotidiana que traz angústia, ansiedade e aflição, mas, ao mesmo tempo, também tem um respiro de diversão, de amor e de amizade.”



O show de estreia foi realizado no último dia 19, na Casa Rockambole, em São Paulo. “Pela primeira vez, grandes artistas que a gente admira vieram nos dar feedbacks sobre o nosso trabalho”, conta Daniel, citando Thiago Oliveira, do Maglore; Paulinho Fonseca, do Jota Quest, e Ana Caetano, do duo Anavitória, que canta com o grupo em uma das faixas do disco. “Além da resposta do público, tem essa outra resposta que pra nós é muito bacana”, comenta.



A apresentação de hoje tem abertura da banda carioca Aquino, que também tem um disco recém-lançado – “Nada fica muito tempo exposto ao sol” – pelo mesmo selo que o dos mineiros (Rockambole).



“Gostamos muito dos meninos como profissionais e como amigos também. Eles têm uma força maior no Rio de Janeiro por serem de lá e acabam ajudando a gente enquanto a gente tem essa força maior em Belo Horizonte. Compartilhar a estrada é um processo muito bom para as duas bandas”, diz Crase. Depois da apresentação em BH, Daparte e Aquino seguem para a capital fluminense.



A noite de hoje marca a estreia dos mineiros no palco do Sesc Palladium. Além do novo álbum na íntegra, a banda deve tocar alguns sucessos anteriores, como “Iaiá”, “Você gosta dela” e “Farol”.



Crase comenta que os shows na terra natal são sinônimo de mais frio na barriga. “Além dos fãs, a gente sempre recebe amigos e familiares nesses shows aqui na cidade. Então a gente tem, sim, um friozinho na barriga, mas também tem aquele gostinho especial de poder sair do teatro, tomar uma cerveja e comer um negócio com seus amigos mais próximos num lugar que você está acostumado a frequentar”, diz.



DAPARTE

Show de lançamento do disco “Baterias de emergência”. Nesta sexta-feira (29/11), às 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Abertura com a banda carioca Aquino, às 19h. Ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia estudantil e social), à venda no Sympla.



Outro show

>>> TAMBOR NA PRAÇA

O rapper Matéria Prima vai dividir o palco com os tambores de Maurício Tizumba, neste domingo (1º/12), às 11h, na Praça Amadeo Lorenzato (Av. Sigmund Weiss, S/N) no bairro Pilar, na Região do Barreiro.

Realizado pelo projeto Tambor na Praça, o show tem o objetivo de unir a comunidade por meio da força do tambor, trazendo a energia e a alegria da música para um espaço aberto e acessível a todos. O evento é gratuito e contará ainda

com a participação do Bloco Tambor Mineiro e do Bloco Saúde.