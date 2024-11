Os saberes tradicionais, o artesanato característico, a poesia e a culinária dos vales do Jequitinhonha e Mucuri estarão em destaque na segunda edição do projeto Encontro dos Vales – Cultura e Sabores, que será realizado desta sexta-feira (29/11) até domingo, no Mercado de Origem Santa Tereza.



Além da exposição de produtos de cerca de 130 artesãos dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte do estado, violeiros e cantadores farão apresentações gratuitas, e poetas vão declamar seus versos. Haverá ainda barracas oferecendo comidas típicas da região, com a presença garantida de cachaça e carne de sol.



“Os vales do Jequitinhonha e Mucuri, e o Norte de Minas são regiões muito ricas culturalmente”, afirma Rubinho do Vale. “Ao mesmo tempo em que temos características muito semelhantes, também temos diferenças enormes.”



Ele exemplifica: “Se você analisar, por exemplo, a música que o Paulinho Pedra Azul faz é muito diferente da que o Wesley Pioest faz. O Paulinho é romântico, um seresteiro. Já o Wesley é mais próximo do que chamamos de MPB, é como se fosse um Chico Buarque do Vale”.



Rubinho é a principal atração desta sexta. Ele subirá ao palco com repertório que transita por toda a sua discografia, remontando ao álbum de estreia, “Tropeiro de cantigas” (1982), gravado de maneira independente, até “Estrada” (2012), passando, claro, por “A alma do povo” (1998) e “Viva o povo brasileiro” (2000). A apresentação contará com participação especial do músico Davi Botelho.

Saulo Laranjeira

No sábado, o destaque será o humorista, cantor e compositor Saulo Laranjeira. Conterrâneo de Paulinho Pedra Azul, ele vai aproveitar o espaço para cantar canções dos discos “Minas da Lua” (1985), “Jeito Sonhadô” (1988) e “Sal” (1994); e, “provavelmente, declamar um poema ou interpretar algum personagem”, conforme adianta.



“O fortalecimento da nossa cultura é importantíssimo”, diz ele. “Num encontro desses, a gente consegue mostrar todo o leque das expressões culturais da nossa região”, acrescenta.



No domingo, serão realizados shows de Wilson Dias, Tadeu Franco, Bilora e Pereira da Viola, entre outros.



“Somando os três dias de evento, teremos 27 shows acontecendo à tarde e à noite”, diz Gonzaga Medeiros, um dos organizadores do festival. “Estamos mostrando uma cultura que, embora faça parte do nosso estado, é desconhecida por muitos mineiros.”



ENCONTRO DOS VALES – CULTURA E SABORES

Feira de artesanato, comidas típicas e apresentações musicais típicas dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Desta sexta-feira (29/11) a domingo (1º/12), das 10h às 22h, no Mercado de Origem do Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Entrada franca.



MÚSICA AO VIVO

Confira a agenda de shows dos três dias do evento



Sexta (29/11):

13h – Kamila Gomes



14h – Olga Lívia



15h – Letícia Leal



16h – Déa Trancoso



17h – Sérgio Moreira



18h – Volber Maciel



19h – Titane



20h – Saldanha Rolim



21h – Rubinho do Vale



Sábado (30/11):

13h – NSousa



14h – Efrahim Maia



15h – Carlos Farias



16h – Augusto Cordeiro



17h – Beatriz Farias



18h – Airton Prates



19h – Saulo Laranjeira



20h – Tino Gomes



21h – Lucinho Cruz



Domingo (1º/12):

13h – Karyn Dias



14h – Anna Macedo



15h – Hendrick Souza



16h – Wilson Dias



17h – Foka Senna e Ronize Barbosa



18h – Tadeu Franco



19h – Cícero Gonçalves



20h – Bilora



21h – Pereira da Viola