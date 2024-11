O cantor, compositor e multi-instrumentista Sérgio Pererê e a cantora e compositora norte-americana Alissa Sanders se apresentam nesta sexta (29/11) a domingo (1/12), às 20h, no CCBB BH. O show “Vozes ancestrais” traz também as participações da dançarina paulista Vanessa Soares (sexta), da percussionista Débora Costa (sábado) e da cantora e violinista Nath Rodrigues (domingo).



Evocando raízes dos cantos negros brasileiros e norte-americanos, o repertório traz blues, congada, folk, samba, catopê, pop, jazz e o ring shout, gênero nascido na região Gullah, no Sul dos Estados Unidos, a partir de rituais religiosos marcados por gritos, batidas de palmas e dança em roda.



O show conta também com canções compostas por Sanders durante recente viagem para Mali e Senegal, na África. Elas dialogam com o cancioneiro de Pererê, que resgata cantos dos Reinados de Minas, assim como fazem as músicas de seu recente disco, “Velhos de coroa” (2023).



Pererê diz que o show é algo que, de certa forma, está no espectro da sua carreira, referindo-se à música negra de Minas, com base nos vissungos, algumas coisas do Reinado, ritual no qual ele é atuante, e também nos cantos da diáspora africana nos Estados Unidos.



“São os cantos que deram origem ao blues e ao jazz. A Alissa vem de Los Angeles (EUA) e já passa por essa pesquisa há algum tempo”, conta o artista.



Spiritual e Reinado



O compositor lembra que Sanders teve um período de formação com Bobby McFerrin e conhece bem as culturas negras dos Estados Unidos. “A gente se misturou para fazer essa fusão. Na verdade, a ideia do show nem é mostrar uma fusão, mas a semelhança entre as linhas melódicas dos spirituals e dos cantos do Reinado.”



Pererê esclarece que os dois vão revelar ao público que, na diáspora, o que veio da música africana ganhou ramificações e conseguiu se preservar, de certa forma.

“As pessoas vão ter acesso à expansão de uma música que veio da África e ganhou formas diferentes com a diáspora. Vão reconhecer a presença das escalas e linhas melódicas do blues e do jazz. Alissa é uma cantora mais especializada no jazz e estamos trazendo algumas coisas que são clássicos dos spirituals.”

O artista afirma que quem for ao CCBB BH vai reconhecer as músicas dele dentro desse lugar. “É um jeito de contar para as pessoas que a linha blues sempre esteve na minha vida. Só que com essa pegada, com os tambores ali juntos. Na apresentação, tocarei percussão o show inteiro. Isso é interessante, porque faz tempo que não faço um show tocando percussão”, diz.

Essa é a segunda vez que Pererê se apresenta ao lado de Sanders. Os dois subiram ao palco juntos em 2022, na Virada Cultural de BH.



Alissa Sanders conta que a semente do projeto com Pererê foi plantada naquele momento. “Alguns meses depois, quando estávamos com vontade de trabalhar novamente, abriu-se o edital e seria uma chance de explorar as tradições de ambos. No meu caso, compartilhar um pouco da música das minhas tradições norte-americanas e também aprender mais sobre as tradições dele. Fiz uma playlist e mandei para ele, que também me mandou algumas coisas. Quando escutamos as músicas juntos, parece que o show foi se costurando ali.”

A artista afirma que o show de agora é como uma conversa entre os ancestrais, por meio da música.



“As raízes não são distantes, pois as pessoas saíram dos mesmos lugares e foram para vários destinos. Às vezes, a letra é triste, mas a melodia é alegre, eleva o espírito, cura. Como dois artistas negros que fazem parte dessa herança, vamos cantar também algumas músicas autorais. Somos a continuação dessas tradições musicais, do nosso jeito. Estou aprendendo muito com Sérgio, que é uma fonte profunda”, destaca Alissa.



Oficinas de canto

Além dos shows desta sexta (29/11) a domingo (1/12), Sérgio Pererê e Alissa Sanders oferecerão duas oficinas de cantos. Comandada por Pererê, a atividade Labidumba será realizada hoje, às 20h, com a proposta de passear pelo universo vocal de culturas tradicionais do Brasil e do mundo, explorando as possibilidades dos cantos difônicos e polifônicos.

No sábado (30/11), às 17h, em Cantando as raízes da música negra americana, Sanders explora os gêneros da música norte-americana, baseada nos métodos pedagógicos do músico estadunidense Bobby McFerrin. As inscrições gratuitas podem ser feitas por meio do site ccbb.com.br/bh.



“VOZES ANCESTRAIS”



Com Sérgio Pererê e Alissa Sanders. Nesta sexta (29/11), sábado (30/11) e domingo (1/12), às 20h, no Teatro 1 do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Ingressos gratuitos pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria local. Informações: (31) 3431-9400.



