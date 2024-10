Bairro icônico de Belo Horizonte, por sua história, seu perfil boêmio e por ser um reconhecido celeiro cultural, o Santa Tereza está completando 124 anos. Como tem ocorrido ao longo da última década – com exceção do período da pandemia – uma grande festa marca o aniversário do bairro.

O evento, que reúne música, gastronomia e cervejas artesanais, será realizado neste sábado (26/10) e domingo, a partir das 10h, no Mercado de Origem de Santa Tereza, com entrada franca.



A programação de amanhã foi construída em parceria com o Motoclube Cadáver, que também faz aniversário. A primeira atração é o cantor Giácomo Ferreira, às 10h. Às 13h, é a vez da Banda Jeremy; e às 15h, o grupo BH Jovi, especializado em canções de Bon Jovi.

Quem fecha o primeiro dia de festa é a Banda Barba Rock, às 17h. No domingo, o cardápio musical fica por conta da dupla Flávio Boca e Lawanda Garcia, às 13h, e do grupo Back Home Band, às 15h.



Produtora do evento, Miriam Cerutti, proprietária do restaurante Mármore 450, localizado no antigo Sobradão da Seresta, diz que as atrações deste sábado foram escolhidas em consonância com o perfil dos membros do Motoclube Cadáver.

“Eles solicitaram bandas de rock e pop rock. Teremos lá no Mercado de Origem mais de 3 mil motociclistas”, afirma. No domingo a festa tem uma programação musical mais diretamente relacionada ao bairro, segundo diz.



“É o dia do aniversário mesmo, então teremos o Flávio Boca e a Lawanda Garcia cantando Clube da Esquina e MPB em geral. E a Back Home Band, que toca todos os anos e é queridinha dos moradores, com um som pop rock dos anos 80. Tanto a dupla quanto o grupo são de Santa Tereza. É uma programação pensada com base no gosto do público”, comenta. No setor gastronômico haverá 30 barracas, algumas representantes de bares e restaurantes do bairro e outras convidadas.



Confraternização

A praça de alimentação também vai contar com a presença de quitandeiras de Belo Horizonte e de Congonhas, e com um festival de cervejas artesanais. Haverá ainda espaço reservado para uma feira, com 40 artesãos expondo seus trabalhos. “A ideia é valorizar artistas e empreendedores locais, abrindo espaço também para quem vem de fora, numa grande confraternização”, diz Miriam.



Para o domingo estão programadas duas ações à parte – as entregas do certificado Amigos do Bairro, pelas mãos do escritor e jornalista Luis Góes, idealizador da festa de aniversário do Santa Tereza, às 11h, e dos títulos de Embaixadores de Minas, concedidos por Edivane Miguel, influenciadora responsável pela criação do PobreCast Mineiro, às 12h. O Amigos do Bairro destaca pessoas que se empenharam na preservação da memória e por melhorias em Santa Tereza.



“Incluímos na programação da festa o projeto Embaixadores de Minas, com entrega de títulos, nomeando 10 embaixadores em diferentes áreas – gastronomia, esportes, fotografia, entre elas. Reunimos pessoas de renome, cada uma em seu segmento, dispostas a ajudar novos empreendedores”, explica a empreendedora.



“Sou a embaixadora da cachaça, e a ideia é que eu possa colaborar com novos produtores que estão chegando ao mercado. Existem embaixadores em todo o estado, gente disposta a dedicar um tempo para ajudar quem está começando.”



A festa de aniversário do bairro começou por uma ação coletiva que envolveu Luis Góes, o promotor de eventos José Márcio Honório, membro da Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza, e a paróquia local. “Tem um viés religioso, é uma festa que comemora também os aniversários de Santa Terezinha do Menino Jesus e de Santa Teresa D'Ávila. Luis Góes e Márcio Honório são moradores do bairro desde que nasceram”, diz.



Uma novidade neste 2024 é a mudança de endereço. Desde que foi criado, o evento sempre teve como palco a Praça Duque de Caxias. Miriam explica que neste ano a organização não conseguiu, junto à prefeitura, a autorização para realizar a festa no local, por isso teve que migrar para o Mercado de Origem, que abriga periodicamente a tradicional feira do bairro. “Entramos com o pedido de licença para fazer na praça e ele foi indeferido. Não sabemos o motivo”, afirma.



Espírito festivo

Ela não acredita, contudo, que a mudança trará prejuízo. A produtora e empresária destaca que os moradores do bairro são imbuídos do espírito boêmio e festivo que o caracteriza. O fato de ser, há muitos anos, um importante polo cultural também faz dele um local diferenciado.



“É um bairro que gerou o Clube da Esquina, o Sepultura, o Skank. É um celeiro de talentos e também uma potência gastronômica, com mais de 80 bares e restaurantes, como o Bolão, uma referência na cidade. Santa Tereza tem muita história. Juscelino Kubitschek frequentava o Sobradão da Seresta. Luis Góes tem mais de 10 livros escritos sobre o bairro, conhece tudo daqui”, diz Miriam.



PROGRAMAÇÃO



Sábado (26/10), das 10h às 22h

Celebração Aniversário do Motoclube Cadáver



10h – Giácomo Ferreira



13h – Banda Jeremy



15h – Banda BH Jovi



17h – Banda Barba Rock



Domingo (27/10), das 10h às 18h

11h – Entrega dos certificados aos Amigos do Bairro



12h – Entrega do título Embaixadores de Minas



13h – Show de Flávio Boca e Lawanda Garcia



15h – Show da Back Home Band

124 ANOS DE SANTA TEREZA

Neste sábado (26/10) e domingo (27/10), no Mercado de Origem de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Entrada gratuita. Classificação etária: livre.