Neste sábado e domingo (26 e 27/10), o estacionamento do Mineirinho recebe o Circuito Eduardo Frieiro de Cozinha Mineira com culinária ao vivo, feira de produtos locais e atrações musicais.

A programação é gratuita e faz parte das ações de celebração do Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea, projeto lançado no início de 2024 pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (Secult) com o objetivo de promover a diversidade da culinária do estado.



Nos dois dias, as atividades começam às 10h e seguem até as 22h. Estão confirmados na festa os restaurantes Paladino, Quintal, A Pão de Queijaria, Do Peixe, Amadis, O Rei do Pastel de Angu e Sheridan.



Marcelo Haddad, chef e proprietário do restaurante Paladino, explica que o evento no Mineirinho é um desdobramento das ações do Circuito Gastronômico da Pampulha, idealizado por ele há 15 anos.



“Fizemos o circuito acontecer durante vários anos. O projeto foi tomando corpo e fizemos edições por praças e pelo interior de Minas Gerais. O Circuito Eduardo Frieiro é a fusão desse nosso projeto com a Semana da Gastronomia Mineira”, detalha Haddad.





Frieiro, o expert

O circuito homenageia o escritor Eduardo Frieiro, que foi um dos primeiros a realizar estudo aprofundado sobre a culinária mineira, desvendando suas origens, influências e particularidades.



Com sua obra mais conhecida, o livro "Feijão, angu e couve", Eduardo Frieiro (1889-1982) desempenhou papel fundamental na valorização e compreensão da gastronomia de Minas Gerais.



A programação do circuito segue até 10 de novembro, com 16 casas participantes que apresentam criações autorais com o protagonismo de pelo menos um ingrediente da cozinha mineira selecionado pela produção – queijo, milho, mandioca, cachaça ou carne de porco. Os pratos variam entre petiscos, pratos principais, pizzas, comida japonesa, hambúrgueres e drinks, e podem ser consumidos durante o horário de funcionamento das casas.



Na feira deste final de semana, os sete restaurantes confirmados vão comercializar pratos a preços populares. Na Pão de Queijaria, o público poderá provar o pão de queijo recheado com costelinha de porco, couve, bacon e queijo minas. No Paladino, a estrela são as iscas de carne de sol com creme de queijo minas. Já o Amadis apresenta uma reinvenção da caipirinha feita com caldo de cana.



Haddad explica que a seleção dos empreendimentos participantes não se restringiu à cozinha mineira tradicional. “Minha ideia foi agregar casas que já faziam parte desse circuito aqui da Pampulha com outros tipos de gastronomia. Tem pizzaria, restaurante italiano, hamburgueria, padaria artesanal e, claro, os restaurantes tradicionais”, diz.



Além da comercialização de pratos especiais, o evento no Mineirinho contará com cozinha ao vivo feita por oito chefs convidados. Yves Saliba, do Per Lui, vai preparar arroz caldoso de porco; Caetano Sobrinho, do Caê, fará macarrão de comitiva; e Maria Clara Magalhães, do Matula, prepara a broa cremosa com creme brulee. O cardápio ainda contará com salada de tropeiro, bolinho de canjiquinha e polenta cremosa com ragu de linguiça. Os pratos estarão disponíveis para degustação e serão distribuídos no decorrer das aulas.

Entre os petiscos, público poderá provar pão de queijo recheado com costelinha de porco, couve, bacon e queijo minas Débora Gabrich/divulgação



Pequenos produtores

Neste sábado, a programação musical será embalada pelo samba da Aí e Arí, Orquestra Mineira de Viola Caipira, Julia Rocha e DJ Cateb. No domingo, o Mercado Brasil apresenta repertório com clássicos da MPB e do 14 Bis. Mais tarde, a banda Putz Grilla toca sucessos do rock dos anos 1980 e 1990. O dia conta ainda com apresentações de Aline Calixto e DJ Aída. Dinda Contadora de Histórias e Grupo Trampulim vão animar as crianças.



“Nosso objetivo é ocupar áreas da Pampulha utilizando a gastronomia e a programação cultural como chamariz. O evento tem atrações para toda a família e vista linda para a Lagoa da Pampulha. É oportunidade única”, comenta o chef Marcelo Haddad.



O evento terá ainda a exposição de produtos de pequenos produtores da região, que vão comercializar queijos, temperos, cachaças, café e outras iguarias típicas mineiras.



CIRCUITO EDUARDO FRIEIRO DE COMIDA MINEIRA



Neste sábado e domingo (26 e 27/10), das 10h às 22h, no estacionamento do Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.000 – São Luiz). Entrada gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla.

OUTROS EVENTOS





>>> Oktoberfest no Mercado de Origem

Desta sexta (25/10) a domingo (27/10), o Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447 – Olhos D’água) realiza sua primeira Oktoberfest, com entrada gratuita para toda a família. O evento oferece mais de 50 rótulos de cerveja artesanal. Além das bebidas, o público poderá desfrutar de um festival de gastronomia alemã com um toque mineiro, apresentando mais de 15 pratos típicos. O evento contará com olimpíadas alcoólicas, incluindo jogos tradicionais como Beer Pong e Virada Rápida. As atrações musicais incluem Lurex (sexta), Kicko Campos, Dona Odeteh, Toma Rock e Cash (sábado), e Duo Mister Magic e Dannier Cooper (domingo). Os ingressos devem ser retirados no Sympla.

>>> Oktoberfest da Monka

A Oktoberfest da cervejaria Monka (Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111 – Olhos d'Água), que acontece neste sábado (26/10), promete misturar o melhor da tradicional festa alemã com a energia do rock. Das 12h às 20h, as bandas Chevette Hatch e Velotrol vão animar o público com repertório de clássicos do rock. O evento será open bar, com uma seleção variada de cervejas artesanais, além de vários drinks. Para petiscar, barracas com comidas típicas alemãs estarão espalhadas pelo local. Entre as atrações, os clássicos desafios de Chopp a Metro e o Levantamento de Chopp garantem a diversão.Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 250 (masculino) e R$ 190 (feminino).