Em 1982, então conhecido em todo o país graças ao sucesso da canção “Agonia”, que havia vencido o Festival MPB 80, da Rede Globo, Oswaldo Montenegro cria dois espetáculos que definiriam sua trajetória nos palcos, para além da porção cantautor. Na Capital Federal, monta “Veja você, Brasília”, com duas cantoras em início de carreira, Cássia Eller e Zélia Duncan.



Em Belo Horizonte, conhece a bailarina Marjorie Quast, que, alguns anos antes, havia fundado o Núcleo Artístico. Cria “Dança dos signos”, que se torna um sucesso nacional. Esta montagem seria a gênese do Camaleão Grupo de Dança, que Marjorie fundou em 1984.



A parceria com Oswaldo Montenegro se manteve ao longo destas quatro décadas, tanto que gerou outros espetáculos. E também “Herói”, que Montenegro concebeu e que estreia nesta sexta-feira (25/10), no Centro Cultural Unimed-BH Minas, para celebrar os 40 anos do Camaleão.



A inspiração para o espetáculo é a obra “O herói de mil faces” (1949), do escritor e professor norte-americano Joseph Campbell, especialista mundial em mitologia. Marjorie faz a direção geral da montagem, e Inês Amaral, da primeira formação do Camaleão, criou a coreografia e assina a direção artística.



Trilha instrumental

Toda a trilha criada por Montenegro, que está em BH com sua parceira de sempre, Madalena Salles, é instrumental. A exceção é a canção que encerra o espetáculo. Como é uma montagem comemorativa, “Herói” conta com um elenco extenso, conta Marjorie. Em cena, serão 13 bailarinos do Camaleão, mais 13 do Núcleo Artístico, além de 16 do projeto Somos Comunidade, o braço social da companhia.



“O roteiro foi todo construído em cima da jornada do herói”, conta Inês. Na maior parte do espetáculo, ela diz, são os bailarinos do Camaleão em cena. As demais participações são pontuais.



“Uma coisa peculiar sobre este trabalho é que me inspirei em obras anteriores, consolidadas, para trazer como memória. Então celebramos todos os artistas que já passaram pelo Camaleão (coreógrafos como Mário Nascimento, Luís Arrieta e Tíndaro Silvano).”



Nesta homenagem, segundo diz Inês, foram levados para a cena adereços que remetem a outros espetáculos do grupo, como “Retina” e “Tá passando”. “Com cenário, a gente trouxe para cá os artistas, coreógrafos e bailarinos que construíram a história.”



Bailarina que fez parte do elenco de “Dança dos signos”, Inês foi “intimada” por Marjorie para dançar em “Herói”. “Não tem como eu estar junto o tempo todo, então, para solucionar isto, faço um solo”, explica.

“HERÓI”

Espetáculo do Camaleão Grupo de Dança. Nesta sexta (25/10) e sábado (26/10), às 20h30, e domingo (27/10), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia. 2.244, Lourdes. Entrada franca (mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

