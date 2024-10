Se amores não correspondidos eram o principal tema das músicas do quinteto mineiro Daparte, criado em 2015, agora a banda aborda assuntos mais profundos, como a crise existencial do começo da vida adulta. Dez faixas integram o álbum “Baterias de emergência”, terceiro trabalho de estúdio do grupo formado por Juliano Alvarenga, João Ferreira, Daniel Crase, Túlio Lima e Bernardo Cipriano.



As canções surgiram de forma colaborativa e à distância, depois que João Ferreira, vocalista e guitarrista, se mudou para São Paulo. Com o resto da banda em Belo Horizonte, a tecnologia se tornou fundamental. Cada um enviava sua colaboração por WhatsApp, até o quinteto chegar à versão final das músicas.

Vivendo um novo momento, os cinco decidiram pôr a mão na massa e produzir sozinhos o álbum, lançado ontem (17/10). O resultado é bastante experimental, algo que surgiu naturalmente, de acordo com os músicos.

“Nossa vontade era soar com uma nova Daparte, com a nossa visão de mundo. A gente pôde brincar mais com os samples, sintetizadores, com sensações de certa forma até mais noturnas, espaciais, psicodélicas. O disco está mais para esse lado”, explica o vocalista e baterista Juliano Rosa, filho do cantor e compositor Samuel Rosa.



“A gente conseguiu achar uma singularidade que ainda não tínhamos feito, mas começando com coisas que a gente já vinha construindo ao longo da carreira. Chegamos a um resultado novo, resultado que é bem moderno, autêntico e honesto”, completa João Ferreira.



“Baterias de emergência” é reflexivo e, em certa medida, agridoce. Afinal, ser adulto traz a versão um tanto quanto negativa da vida, o que a própria banda define como a decadência da empatia no mundo contemporâneo.



A política ocupa lugar especial no processo da banda, mesmo que não seja explicitamente abordada nas canções. Os músicos revelam preocupação com a ascensão da extrema direita.

“Nós acompanhamos, fazendo questão de não nos posicionarmos publicamente. Mas em determinado momento, nas eleições de 2022, por exemplo, nos manifestamos politicamente. Existem algumas divergências entre os integrantes, mas, com a ascensão do extremismo e da extrema direita, a gente teme um pouco pela arte, pela cultura, pela democracia, pela saúde mental e física das pessoas que a gente ama”, afirma o baterista Daniel Crase.



Mas não se engane. Mesmo que você não saiba qual o seu lugar na fila do pão, sempre há um pouco de otimismo. Especialmente quando nova vida chega. Durante a produção do álbum, o baixista Túlio Lima “Cebola” se tornou pai. Isso aflorou ainda mais o sentimento de renovação.



“Todo mundo está meio que cada um por si nesta luta louca contra a realidade. Mas a gente também tem muita vontade estar aqui, de crescer, de imprimir nossas pegadas no mundo de alguma forma. A gente se encontra neste lugar de esperança”, aponta João Ferreira.

Saudade de casa

Daparte lançou anteriormente “Belo Horizonte”, o primeiro single do novo trabalho. A faixa foi escrita por João após a mudança para São Paulo. Com participação de Ana Caetano, do duo Anavitória, a canção reflete sobre a ideia de ser outra pessoa, sobre imaginar um outro dia e como seria ser esse outro eu em outra realidade.



Mas não é só nesta faixa em que BH está presente. A cidade é cenário de várias canções do álbum, que teve produção 100% mineira, como ressalta João Ferreira.



“Os meninos continuam em Belo Horizonte, o disco foi todo feito em Belo Horizonte, os engenheiros de som são mineiros, a fotógrafa que fez a capa é de Belo Horizonte. Assim, muita coisa remete a isso, não só na equipe”, diz o guitarrista.



“As coisas que a gente escutou a vida inteira sendo de BH, de Minas Gerais, sempre vão fazer parte do nosso jeito de fazer música, de estudar, de pensar. Então, é muito orgulho para nós fazer parte desta cidade, poder ter o nosso nome na história cultural de hoje”, enfatiza o novo morador de São Paulo.



Em 29 de novembro, a banda Daparte vai fazer show no Sesc Palladium para lançar “Baterias de emergência”.

Psicodelia está presente na capa do álbum "Baterias de emergência" Rockambole

“BATERIAS DE EMERGÊNCIA”



• Álbum da banda Daparte

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

• Lançamento em 29 de novembro, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com ingressos a R$ 70 e R$ 35