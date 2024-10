Integrantes do Clube do Choro de BH lutam para preservar o gênero musical que é a cara do Brasil

Nos anos 1990, músicos amadores e profissionais se reuniam semanalmente na Rua Vila Rica, no Bairro Padre Eustáquio, em rodas de choro. Foi um sucesso. Em 2006, o Clube do Choro de Belo Horizonte surgiu com o objetivo de incentivar a música brasileira, especialmente o chorinho.



Neste domingo (20/10), das 9h às 13h, o Clube realiza o evento “No compasso da saudade”, na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. Comemorando o Dia Nacional do Idoso, a programação reúne integrantes do grupo e destaques do choro cantado, da viola mineira e do samba. Giselle Couto, Marina Gomes, Pereira da Viola e Aline Calixto vão subir ao palco.

Patrimônio cultural imaterial do Brasil, o choro é gênero musical típico do país. E a capital mineira é polo importante desta arte.



“Belo Horizonte é a única cidade do país que tem choro ao vivo de segunda a segunda-feira. Qualquer dia que você quiser sair de casa, vai ouvir choro. Todo mundo aqui luta para preservar isso e ampliar o espaço desse gênero musical na cena artística. É uma luta pela linguagem musical, mas também pela história”, destaca Paulo Ramos, presidente do Clube do Choro de BH.

Aline Calixto vai cantar repertório de Clara Nunes, a quem dedicou um álbum Márcia Charnizon/divulgação





Ao meio-dia, Aline Calixto, destaque do samba mineiro, vai se juntar aos instrumentistas do Clube. Atualmente, a cantora está em turnê com seu último álbum, “Clara viva”, lançado no ano passado em homenagem a Clara Nunes (1942-1983), fenômeno do samba e da MPB.



O repertório de Aline tem vários sucessos da mineira, como “Você passa eu acho graça” (Ataulfo Alves e Carlos Imperial), “Morena de Angola” (Chico Buarque) e “Canto das três raças” (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro).



Pela primeira vez, Aline vai cantar com os músicos do Clube do Choro, grupo que admira. Ela prevê um show emocionante.



“O Clube tem relevância muito grande na cena musical de Minas Gerais e de Belo Horizonte. É uma honra dividir este momento com eles. Com o repertório só de Clara Nunes, o show com eles será muito significativo, recheado de samba e, com certeza, bem mineiro”, conclui.



“NO COMPASSO DA SAUDADE”



• 9h: Clube do Choro de Belo Horizonte

• 10h: Clube do Choro convida Giselle Couto e Marina Gomes

• 11h: Clube do Choro convida Pereira da Viola

• 12h: Clube do Choro convida Aline Calixto

• Neste domingo (20/10), das 9h às 13h, na Praça Duque de Caxias, Bairro Santa Tereza. Entrada gratuita.

OUTRA ATRAÇÃO

>>> Domingo na rua

Neste domingo (20/10), das 11h às 15h, o projeto Domingo na Rua terá cama elástica, pintura facial e espaço kids no quarteirão da Rua Tupis entre ruas Rio de Janeiro e São Paulo, no Centro. Vão se apresentar Orquestra de Câmara Sesc e banda Saideira, cover do Skank. A abertura estará a cargo da influenciadora Márcia Machado, seguida pelo espetáculo “A rainha do gelo” e pela Turma do Lobinho do Bem. Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria