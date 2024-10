O grupo Quatro em Ponto e o flautista Renato Savassi lançam álbum nesta sexta-feira (18/10), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras. São 14 faixas autorais compostas por Renato, pelo tecladista Giacomo Lombardi, que morreu no início deste ano em BH, e pelo baixista Thiago Araújo.



O repertório traz música instrumental brasileira com ouvidos abertos para o mundo. “A faixa ‘Salsa e cebolinha’ tem ritmos latinos, enquanto 'Mississipi' é tipo foxtrot, um blues grass, algo lá dos Estados Unidos. Outra faixa é como se fosse um coco”, conta Savassi.

O quarteto surgiu em 2012. Savassi e Lombardi passaram a tocar juntos e convidaram um amigo, o baterista Ricardo Cheib, para se juntar a eles. Ricardo trouxe Thiago Araújo.



“Nossa ideia era fazer música instrumental que não fosse complicada de ouvir. Agradável, melódica, mas também com improvisação. Tocamos direto até o surgimento da pandemia, quando tivemos que parar com os shows. Mesmo assim, foram surgindo composições”, diz Savassi.



“Além de música brasileira, internacional e alguma coisa de jazz, começamos a tocar as autorais, até alcançarmos uma boa quantidade para fazer o álbum. Durante a pandemia, aproveitamos a oportunidade criada com o surgimento da Lei Aldir Blanc para gravar nosso trabalho, desenvolvido por 10 anos”, relembra.



O álbum “Renato Savassi & Quatro em Ponto” chegou às plataformas em 2021. “Por causa da pandemia, não chegamos a fazer lançamento. A partir de 2022, Giacomo começou a ter problemas de saúde, ficamos aguardando o momento em que ele estivesse melhor. Infelizmente, acabou partindo em março. O tecladista Luadson Constâncio está no lugar dele. O disco foi gravado com o Giacomo e o Luadson participa do show”, explica Renato.



Nome de destaque da moda mineira, o músico Giacomo Lombardi, que morreu de infarto enquanto dormia, aos 68 anos, vai ganhar homenagem nesta sexta-feira. “Eu e Thiago fomos até a casa de Giacomo duas semanas antes de ele partir. Thiago levou o violão e cantou uma versão meio bossa nova de 'Cinema', música dele, que ficou superemocionado. Então, vamos tocar essa versão no show”, anuncia Savassi.



“RENATO SAVASSI & QUATRO EM PONTO”

Show nesta sexta-feira (18/10), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras(Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários). Ingressos de R$ 20 a R$ 160, à venda na plataforma Sympla.











OUTRAS ATRAÇÕES



>>> BLUES E JAZZ

Depois da cidade de Tiradentes, o Festival de Blues e Jazz chega a Nova Lima, nesta sexta-feira e sábado (18 e 19/10), na Cervejaria Krug Biergarten (Avenida Montreal, 280, Jardim Canadá). Abertura hoje, a partir das 18h30, com Christiano Caldas Trio e Alexandre Araújo ProgBlues. Amanhã, a partir das 11h30, será a vez de Alberto Magno Quarteto, Impala, Avantgarde Blues Band, Little Trouble e Guto Pinaud. Entrada franca, com inscrições na plataforma GoFree.



>>> FESTIVAL OSTARA

O Festival Ostara será realizado no sábado e domingo (19 e 20/10), a partir das 14h, no Espaço Solarium (Avenida Professor Clóvis Salgado, 1.710, Bandeirantes). O evento se inspira no mundo fantástico das séries “Vikings” e “Game of thrones”. Haverá apresentação de dança, arco e flecha, torneio de HMB (batalha medieval), além de arremesso de machado e de facas. Ingressos individuais de R$ 70 a R$ 140; passaporte para dos dois dias, de R$ 110 a R$ 220. À venda na plataforma Sympla.



>>> 30 ANOS DE ROCK

A banda mineira Easy Rider estará no palco do Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado) nesta sexta-feira (18/10), às 20h, para comemorar seus 30 anos. Dudu Schetel (voz), Auder Jr. (guitarra), Rogério Vaz (guitarra), Brazza (baixo) e Marcelo Álvares (bateria) prometem reviver os melhores momentos do grupo. A abertura ficará por conta da banda Carne Nua. Ingressos: R$ 30 (meia social, com doação de 1kg de alimento), R$ 40 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda na plataforma Ingressos Mister. Informações: (31) 99238-7499.