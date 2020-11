Após 20 anos como multi-instrumentista, Renato Savassi lança Devir

Após 20 anos como multi-instrumentista, Renato Savassi investe em um disco com repertório autoral (foto: FOTOS: Rodrigo Brasil/Divulgação) "A verdade artística é um eterno vir a ser, uma vez que o resultado de cada trabalho acompanha o momento de vida e a visão de mundo nos quais o artista está inserido" Renato Savassi, músico



Encontrar identidade artística e estilo próprios são alguns dos desafios de Renato Savassi em sua carreira solo. Ele acaba de lançar o álbum independente Devir e explica que o título significa vir a ser – um movimento constante de transformação. Encontrar identidade artística e estilo próprios são alguns dos desafios deem sua carreira solo. Ele acaba de lançar o álbum independentee explica que o título significa vir a ser – um movimento constante de transformação.





Depois de 20 anos de estrada como multi-instrumentista, cantor e compositor, especialmente como integrante da banda Cálix, Savassi mandou para as plataformas digitais um disco de canções. O primeiro, Trilhas imaginárias, foi lançado em 2008.





LEIA MAIS 04:00 - 12/11/2020 Martin Barre: 'Não invejo os músicos mais jovens'

04:00 - 12/11/2020 Guinga e Leila Pinheiro fazem tributo a Aldir Blanc

04:00 - 12/11/2020 Ouça Tarda, godofredo e Wagner Almeida, revelações da cena de BH disco solo, mas o primeiro de canções. São músicas que fui acumulando nos últimos 15 anos. Tem composições mais antigas, mas há outras mais recentes. Comecei a gravá-lo em 2016, quando participei do Descentra Cultura, projeto promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Cheguei a fazer cinco shows com o repertório desse disco.” “Costumo dizer que Devir é meu segundosolo, mas o primeiro de canções. São músicas que fui acumulando nos últimos 15 anos. Tem composições mais antigas, mas há outras mais recentes. Comecei a gravá-lo em 2016, quando participei do Descentra Cultura, projeto promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Cheguei a fazer cinco shows com o repertório desse disco.”





O projeto foi paralisado por algum tempo. “No início de 2017, músicos convidados gravaram bateria e baixo, mas o disco ficou parado. Em 2019, cheguei a gravar alguns violões e bases, tudo em minha casa mesmo, mas quando veio a pandemia, realmente peguei o negócio, pois vi uma oportunidade com o confinamento. Gravei toda a minha parte em casa, assim como os convidados. Foi um processo interessante.”





O repertório traz várias sonoridades. “É um disco variado. A primeira faixa puxa para o lado da salsa, um ritmo mais latino. Mas a segunda já vai mais para o lado do reggae. É álbum de canções, com uma ou outra música puxando para o progressivo. Poderia classificá-lo como um disco folk, pois não tem guitarras, mas instrumentos acústicos, como violão e bandolim.”





O novo álbum de Savassi se abriu para o mundo. “Gravei só violão de aço, porém o amigo Guilherme Rancanti, que mixou e também participou do disco, garante que o estilo é world music. Acredito que tenha mesmo um pouco disso sim, estilo de que gosto muito, com instrumentos diferentes”, afirma.





Em tantos anos de carreira, Savassi conta que sempre buscou encontrar o seu próprio estilo, o grande desafio de todos os artistas. “A verdade artística é um eterno vir a ser, uma vez que o resultado de cada trabalho acompanha o momento de vida e a visão de mundo nos quais o artista está inserido. Então, o título Devir deixa claro que o álbum é a fotografia de uma época e de alguém que está em constante busca e transformação”, diz o mineiro.





O álbum tem 11 canções autorais, sendo três parcerias: Sim senhor, com Sânzio Brandão; Reflexões de um guerreiro, com Marcelo Cioglia, ambos integrantes da banda Cálix; e Old blind man, com o norte-americano Christian Kale.





CHARME

O repertório vai do folk acústico, com elementos de world music, à MPB e rock. Com uma curiosidade: é um álbum sem guitarras. “Embora o disco apresente algumas músicas compostas há mais de 10 anos e outras criadas há menos de um ano, ele tem unidade, um quase conceito por meio da temática central desenvolvida nas letras: o dilema existencial entre viver aquilo que se deseja e expressar livremente o seu ser mais profundo em contraposição ao desejo de se adaptar socialmente e ser aceito pelo outro”, explica Savassi. “Meu trabalho como psicólogo clínico favoreceu e inspirou as letras das músicas, uma vez que são temáticas inerentes ao ofício”, acrescenta o músico.





Participam de Devir Raphael Rocha (teclados), Marcelo Cioglia (vocais), Maurício Ribeiro (violões e vocais), o cubano Ernesto Urra (vocais), Leo Dias (marimba de vidro), Rodrigo Garcia (violoncelo) e Guilherme Rancanti (vocais e teclados).





Savassi destaca uma convidada especial: a instrumentista, cantora e compositora Nath Rodrigues (voz e violino), na faixa Regue. “Sem dúvida, ela trouxe grande charme à canção e ao álbum”, conclui.





DEVIR

. De Renato Savassi

. 11 faixas

. Disponível nas plataformas digitais