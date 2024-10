A namorada do cantor Liam Payne, Kate Cassidy, explicou, em seu perfil do TikTok, porque voltou para casa, em Miami, nos Estados Unidos, sem o cantor. Os dois passaram duas semanas em Buenos Aires, na Argentina, onde o ex-One Direction morreu nessa quarta-feira (16/10).

Segundo um vídeo publicado por Kate na segunda-feira (14/10), quando ela chegou em casa, o casal planejava ficar apenas cinco dias na América do Sul, mas acabou esticando a viagem. “Eu estava tão pronta para ir embora. Honestamente, amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por muito tempo. E nós deveríamos ficar lá por, tipo, cinco dias, que se transformaram em duas semanas”, disse.









Segundo a influenciadora, ela teve uma “erupção cutânea” causada por ansiedade. Mas que se sentiu aliviada por voltar para casa. O casal viajou para Buenos Aires para assistir ao show de Niall Horan, ex-colega de banda de Liam, em 4 de outubro.





Julgamento

Mesmo não estando junto de Payne na hora em que ele caiu do terceiro andar do hotel Casasur Palermo, Kate sofreu vários ataques nas redes sociais. "Por que você não publicou nada sobre a morte do Liam?", cobrou um internauta.









"É sua culpa!", acusou outro. "Você viu os sinais e não fez nada", disse um terceiro.





Outro grupo de pessoas defendeu Kate de qualquer acusação. “Ela não tem culpa se o Liam se drogou e tomou álcool ao mesmo tempo", escreveu um perfil. "Lhe deixem em paz. Respeitem os tempos das outras pessoas", pediu outro.





Liam deixou um patrimônio estimado em cerca de R$ 400 milhões. Liam era pai de Bear, de 7 anos, fruto do relacionamento com Cheryl Cole.