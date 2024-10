A imprensa argentina divulgou o áudio da ligação feita pelo proprietário e administrador do hotel Casasur Palermo, onde Liam Payne estava hospedado, para o serviço de emergência momentos antes do cantor cair de uma varanda e morrer. Na chamada, Esteban Grazzie pede ajuda para garantir a segurança de um hóspede que estava destruindo todo o quarto.











Após fornecer o endereço, o empresário pediu socorro com urgência. “Temos um hóspede que está louco de drogas e álcool e ele está consciente, ele está destruindo tudo no quarto. Precisamos que alguém venha, por favor".





Grazzie ainda ressaltou que Liam poderia se machucar. "E precisamos que nos enviem alguém urgentemente, porque, bem, eu não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem uma varanda e, bem, estamos um pouco com medo de que ele faça algo que coloque sua vida em risco".

A atendente confirma as informações e a chamada é interrompida. Minutos depois, o ex-One Direction caiu da varanda do quarto, no terceiro andar do prédio, e morreu. Nascido no Reino Unido, em 1993, Liam James Payne foi membro da boy band One Direction, junto com Harry Styles, Zayan Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan. O grupo lançou sucessos “What makes you beautiful”, “You & I” e “Story of my life”.