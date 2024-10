Ex-integrante do One Direction, Liam morreu aos 31 anos

O músico Liam Payne, ex-integrante do grupo britânico One Direction, morreu aos 31 anos nesta quarta-feira (16/10), no Bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com o jornal La Nacion, o músico caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, de uma altura de 13 metros. O cantor estaria sob efeitos de drogas ou álcool.

De acordo com o chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência da Argentina (Same), Alberto Crescenti, a morte de Liam foi "instantânea".

Nascido em 29 de agosto de 1993, Liam James Payne ficou famoso como membro da boy band One Direction. Além de marcar presença em trabalhos do grupo, como "Up all night" (2011), se lançou em carreira solo. "LP1" (2019) é um dos frutos dessa carreira.

Ele também se enveredou no cinema, como nas séries "The X factor" e "iCarly".

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

(Com Correio Braziliense)