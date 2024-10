Khadhu Capanema e Guilherme Castro, músicos das bandas Cartoon e Somba, respectivamente, lançam álbuns solo neste sábado (19/10), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O repertório do show “Duplo” terá canções de “Life”, disco de Khadhu, e “Inside out”, de Guilherme. Eles pertencem também à Orquestra Mineira de Rock.

Munida de baixo, guitarra, gaita e violão, a dupla vai se juntar no palco a Avelar Jr. (baixo), Paulo Valle (bateria) e Bê Moreira (teclados e piano). Já disponíveis nas plataformas digitais, os álbuns foram concebidos durante a pandemia. Chegaram a ficar prontos ao mesmo tempo, embora os dois garantam que isso não foi caso pensado.



Ambos adotam o estilo folk rock, com letras em inglês sobre experiências de vida, entre outros temas. Guilherme Castro informa que tanto ele quanto Khadhu Capanema priorizaram a sonoridade acústica – os dois gravaram sozinhos quase todos os instrumentos.



“Por causa do período pandêmico, cada um estava trabalhando no seu canto, sem saber o que o outro estava fazendo”, diz. “Quando os álbuns estavam prestes a ficar prontos, descobrimos que estávamos fazendo algo bastante parecido. Ambos têm estética meio folk, com influência de Simon & Garfunkel, Cat Stevens e coisas desse tipo. Os discos são bem acústicos, baseados no violão.”

Álbuns irmãos

Khadhu Capanema concorda, dizendo que se trata de “álbuns irmãos”.

“Embora cada um tenha a própria cara, eles trazem elementos similares. Usamos como base a música folk e country, a coisa mais acústica. Guilherme manteve o violão e não usou guitarra. Eu já usei, além de outros instrumentos também”, afirma.

“Meu disco lembra um pouco James Taylor, Jim Croce, Cat Stevens, algumas coisas do rock progressivo que sempre ouvi muito. Um progressivo mais folk, mais acústico, alguma coisa do grupo britânico Gênesis. Tem um pouco dessa galera toda, da influência mais ligada aos anos 1960 e 1970. O soft rock tem a ver com esse trabalho”, afirma Khadhu.

“Na verdade, essa é a praia dos dois trabalhos, porém cada com a sua particularidade, com seu jeito de fazer”, ressalta. “Excetuando a bateria, que no meu disco foi gravada pelo Marcelo Dai e no dele pelo Helton Lima, o resto foi todo gravado por nós dois. São discos produzidos em casa. Gravamos quase tudo dentro de casa, usando nossos instrumentos. Agora a gente montou uma banda para shows. Será a mesma banda acompanhando os dois. Estaremos o tempo todo no palco.”

Khadhu Capanema diz que pretende lançar “Life” em vinil mais para a frente. “A partir deste show, já podemos fazer outros pelos palcos brasileiros. O meu disco também está no Youtube e Spotify. Aliás, até já tem clipe rodando do single 'Phoenix'. Devo fazer mais uns três clipes”, promete.

“DUPLO”



Lançamento dos discos “Life”, de Khadhu Capanema, e “Inside out”, de Guilherme Castro. Show no sábado (19/10), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Eventim. Informações: (31) 3516-1360.