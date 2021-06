Músico da Orquestra Mineira de Rock faz live no formato banquinho e violão

Guilherme Castro, integrante do Somba e da Orquestra Mineira de Rock, lança o álbum "Terroir" (foto: PAULO VALLE/DIVULGAÇÃO)





Quando começou a pandemia da COVID-19, a Orquestra Mineira de Rock tinha 13 contratos fechados para shows. Nenhum deles foi a cabo, por razões óbvias. Em si mesma já uma aglomeração, pois conta com 13 integrantes, que chegam a 25 com a equipe técnica, o combo está parado desde então. Até mesmo lives, com todos juntos, são inviáveis.





Cada um dos integrantes tem se virado como pode. Compositor, arranjador e guitarrista da Orquestra e do Somba, Guilherme Castro lança nesta quinta-feira (3/6), em uma live no YouTube, o álbum solo “Terroir”. Para falar do conjunto de oito canções, é preciso abrir um parênteses para mencionar outra paixão do músico, o vinho.





Castro logo deixa claro que não é produtor de vinho, já que não tem vinhedo. “Mas desde 2010 eu faço todo o processo de vinificação. Compro, em geral em Três Corações, uns 40 quilos de uva e faço tudo em casa. São umas 40 garrafas por vez, mais para consumo próprio”, ele conta.





O álbum “Terroir” dialoga diretamente com isso. “O formato (voz e violão) vem bem em consequência da pandemia. Já que estamos todos em uma situação caseira, artesanal, escolhi coisas com as quais me identifico”, diz ele.









O álbum é aberto com “Velório”, canção em que Castro assume, como diz, um “sotaque roseano” para descrever um funeral no interior; “Trânsito” expõe, a partir de um engarrafamento, um momento de nostalgia do cantautor; “Mundo mió” dialoga com a atualidade – é aberta com o verso “tem tanta gente querendo matar o mundo”.





PÚBLICO AO LADO

Na live, Castro vai apresentar o álbum na íntegra. “O disco foi pensado para ser uma produção mais simples, em que tudo fica muito amarrado ao vivo. É uma voz e um violão, sem sobreposição de instrumentos (o chamado overdub). Queria passar para o público a sensação de estar ao meu lado.”





Também professor de música da UEMG, Castro conta que, assim que a crise sanitária chegar ao fim, a Orquestra Mineira de Rock já tem um projeto pronto na manga. Um documentário sobre o grupo, fundado em 1999 pelos integrantes do Somba, Cartoon e Cálix, todos exímios instrumentistas, já está pronto. Foi gravado a partir do último show, “Brasil”, e acompanha a trajetória do combo.





“Terroir”

Álbum com oito faixas de Guilherme Castro. Disponível nas plataformas digitais. Nesta quinta (3/6), às 20h, ele faz live de lançamento em seu canal do YouTube (www.youtube.com/c/GuilhermeCastro)