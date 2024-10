Shawn James se tornou internacionalmente conhecido pela canção "Through the valley", incluída no trailer do game "The last of us"

O cantor folk norte-americano Shawn James se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte nesta sexta-feira (18/10). Ele irá encerrar sua passagem por seis cidades brasileiras com um show n’A Autêntica, às 19h30. O músico chega à capital mineira com a turnê “Muerte mi amor”, que passou antes por São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Brasília e Rio de Janeiro.



Esta é a terceira vez em que Shawn se apresenta no Brasil. Em entrevista ao Estado de Minas concedida antes de desembarcar no país, ele disse que suas expectativas eram altas, dadas as experiências anteriores no Brasil. "Foi literalmente uma das melhores energias, intensidade e paixão que já vivenciamos de uma plateia", disse. Em 2023, sua passagem por São Paulo teve ingressos esgotados.



O artista também comenta o fato de ter ficado impressionado com a dedicação dos fãs daqui. "Conversei com os caras [da banda] e fiquei chocado com o número de pessoas que sabiam todas as letras de todas as músicas. Nós nos divertimos muito."



Discos

Shawn James começou a carreira autoral em 2012 e, desde então, vem conquistando fãs ao redor do mundo. Sua música, uma mistura de folk e blues, acumula milhões de streams nas plataformas de áudio. Com mais de 10 discos lançados, ele conta que, no início da carreira, não esperava conquistar tudo o que tem hoje.



"O que mais me surpreende é como minha música ressoou em pessoas e países de línguas diferentes. Isso só prova que a música pode ultrapassar barreiras. É uma coisa linda", comenta.



O cantor promete apresentar em BH um show que será uma "montanha-russa de emoções", alternando momentos acústicos, em que ele se apresenta apenas com o violão, com passagens mais enérgicas, com sua banda completa. "Fazemos todo tipo de música. Algumas são só voz e guitarra, bem íntimas e cruas. Outras são mais rock’n’roll ", diz.



A apresentação incluirá sucessos como "Through the valley", canção que levou Shawn James à fama internacional depois de ser incluída no trailer do jogo “The last of us”, uma das franquias mais bem sucedidas no universo dos games. "Ela acabou se tornando a música mais popular que já lancei na vida. Tenho que tocá-la em todos os shows, e todo mundo sabe a letra de cor", comenta.

O repertório contará também com músicas de seu mais recente álbum, “Honor & vengeance”, lançado em 2023. Inspirado nas trilhas sonoras de filmes de faroeste, o disco explora diferentes personagens e histórias em suas faixas. "Sempre fui um grande fã de filmes de faroeste, especialmente das trilhas sonoras e de como a música reflete o que está acontecendo na tela", conta.

Processo de criação



Ele descreve o processo de criação do álbum como um desafio emocionante, que envolveu a construção de personagens clássicos do gênero, como o criminoso, o cowboy e o juiz. "Comecei o álbum criando os personagens primeiro e então pensei: ‘Qual é a história? Como eles se conheceram?’"



O cantor diz achar importante se reinventar a cada show, variando na escolha do repertório e trazendo novas versões de suas músicas. "Repensamos a setlist a cada show para trazer músicas antigas, algumas novas... Isso mantém as coisas interessantes para nós e para o público”, afirma.



Para o público de Belo Horizonte, ele promete uma setlist com momentos íntimos em canções como "Muerte mi amor" e outros mais animados, como "Sick shells", uma de suas favoritas. "Toda vez que tocamos essa música, a energia é incrível", diz.



Shawn James ressalta seu apreço pela conexão com o público. "Você faz arte, faz música para si mesmo... Mas é incrível quando as pessoas se conectam com ela. Isso é algo que sempre vou valorizar nos fãs, especialmente em países como o Brasil.” Depois do show do norte-americano, o mineiro Rodolfo Gusmão assume o palco d’A Autêntica.



SHAWN JAMES EM BH

Show nesta sexta-feira (18/10), n’A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia), às 19h30. Ingressos à venda pelo Sympla. Inteira esgotada. Meia: R$ 180.

Outro show

>>> AS PANDERISTA

O grupo formado pelas instrumentistas e compositoras Manu Ranilla, Anna Lages e Luísa de Paula comemora seus oito anos de existência com o show “As panderista: Das praças aos palcos”, nesta sexta (18/10), às 20h, no Teatro Juvenal Dias (Palácio das Artes - Av. Afonso Pena, 1.537).

Seguindo a proposta da inclusão feminina, a roda de pandeiro será composta pelas musicistas coordenadoras do projeto, acompanhadas das mulheres que participaram das atividades ao longo dos anos. Ingressos a R$10, à venda na plataforma Eventim. Também será feita a arrecadação de itens de higiene pessoal para mulheres.