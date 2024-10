A combinação de amizade e trabalho deu muito certo para os comediantes Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha. Amigos dentro e fora do palco, eles formam o grupo de stand-up 4 Amigos, que em 2014, quando foi fundado, tinha Thiago Carvalho no lugar de Afonso Padilha.



O grupo ficou conhecido nas redes pelo quadro “Fila de piadas”. Com a proposta de ser um encerramento divertido para os shows do quarteto, a “Fila” surgiu após o “Boteco dos 4 Amigos” não cair no gosto do público.



“O ‘Boteco’ era roteirizado, e as piadas eram as mesmas. Deu certo por um tempo, mas ficamos saturados daquilo, e a plateia começou a não corresponder às nossas deixas”, conta Márcio Donato. “Mas sempre bati na tecla de que precisávamos ter um quadro de encerramento no show. Decidimos então fazer uma rodada final de piadas com base em um mesmo tema”, diz.



O comediante cita que a dinâmica era bem rápida, com aproximadamente um minuto para cada um. “Pegávamos temas clichês, como casamento, vida e internet, por exemplo. O Thiago decidiu gravar isso. Ele sempre foi mais à frente do que a gente. Ele é um cara muito mais comercial. Fizemos o que ele disse e tivemos um retorno muito bom a partir daquilo.”



Com a saída de Thiago Carvalho do grupo, Afonso Padilha se juntou aos 4 Amigos em 2017. Na época, o quadro “Fila de piadas” já tinha chegado à sua 19ª edição e era aclamado tanto pelo público da internet quanto pelas pessoas que compravam ingressos para assistir aos shows ao vivo.





“Evidências”

“É aquela coisa, o cantor vai cantar o CD inteiro, mas sempre tem uma música específica que o público fica aguardando. É como o Chitãozinho e Xororó. O repertório inteiro é incrível, mas todo mundo quer ouvir ‘Evidências’”, brinca Márcio Donato. “Era mais ou menos essa sensação que a plateia tinha no nosso show. Começamos a ficar mais conhecidos pela ‘Fila’.”



Após 150 vídeos de comédia com temáticas diferentes postados semanalmente no YouTube, em 2019 os amigos anunciaram o fim da “Fila de piadas”. O quadro de sucesso, no entanto, retorna para a turnê em comemoração aos 10 anos de formação do grupo. O espetáculo passa por Belo Horizonte nesta sexta-feira (18/10), com sessões às 20h e às 22h já esgotadas e às 23h59, com ingressos disponíveis.



Com a disseminação dos vídeos nas redes sociais, os shows de stand-up passaram a atrair mais público ao longo dos anos. “A internet beneficia muito. Antigamente, quem vendia ingressos era quem estava na televisão e no rádio A visibilidade nesses veículos era maior. Hoje, nossas redes, comandadas por nós mesmos, ajudam o nosso trabalho a crescer. É uma forma de empreendedorismo”, afirma o comediante.



"Contrato com o diabo"

“Ao mesmo tempo, elas podem atrapalhar. É um contrato com o diabo. Você tem uma ferramenta gigantesca nas mãos, mas as pessoas podem começar a cobrar novas postagens. Gera muita ansiedade. Você acha que se não estiver presente ali o tempo todo pode perder a sua plateia.”

A pressão causada pelas redes, segundo Donato, pode influenciar os shows ao vivo. Como Thiago Ventura e Afonso Padilha têm uma presença mais expressiva na internet e, consequentemente, são mais conhecidos pelo público, Dihh Lopes e Márcio Donato passaram a brincar sobre serem a “série B” do grupo, uma referência à segunda divisão da liga de futebol brasileiro.



“Dihh e eu sofremos das mesmas coisas. Não temos paciência em ficar reféns das redes. Gostamos mais do ao vivo. Não somos tão comerciais quanto o Thiago e o Afonso. O nome (Série B) veio porque, na época, tanto o Thiago quanto o Afonso tinham um especial na Netflix, enquanto Dihh e eu nem fomos cogitados para esse trabalho. A questão virou uma brincadeira eterna entre nós e o público, e decidimos aproveitar a ideia”, comenta Donato.





“4 AMIGOS – TURNÊ FILA DE PIADAS”

Com Thiago Ventura, Márcio Donato, Dihh Lopes e Afonso Padilha. Nesta sexta-feira (18/10), no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 - Centro). Sessões às 20h (esgotado), 22h (esgotado) e 23h59. Ingressos à venda no Sympla. Setor 1: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia); setor 2: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); setor 3: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); setor 4: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); setor 5: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia); superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes