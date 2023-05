Daparte faz releitura de suas canções após imersão entre as montanhas de MG

677

Banda Daparte está entre os destaques da jovem cena do pop rock mineiro (foto: André Grego/divulgação)



A banda Daparte lança nesta quarta-feira (31/5) seis novas versões de músicas autorais, regravadas com quarteto de cordas, para o 15º episódio da série “Sonastério ilumina”. A banda Daparte lança nesta quarta-feira (31/5) seis novas versões de músicas autorais, regravadas com quarteto de cordas, para o 15º episódio da série “Sonastério ilumina”.









Instalado no topo do Morro do Chapéu, em Nova Lima, o estúdio oferece a artistas a possibilidade de realizar processo de imersão criativa, com novas possibilidades de criação.

Os músicos da Daparte sempre flertaram com a ideia de trazer instrumentos de cordas para o seu pop rock. O vocalista João Ferreira explica: “Quando veio a oportunidade de fazer um 'ao vivo' com outra roupagem, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foram as cordas.”

Nascer do Sol

O lado “hotel” do Sonastério foi importante nesse processo, diz o baterista Daniel Crase. “Apesar de sermos os artistas que até hoje mais gravaram coisas aqui, a gente nunca tinha ficado para dormir e desta vez aconteceu. Acordamos cedo para ver o Sol nascer e foi uma experiência completa”, afirma.





O projeto oferece aos artistas participantes cenografia, iluminação e roteiro diferentes. Nas novas versões da Daparte, a banda optou por explorar as possibilidades da luz do local, em apresentação mais intimista. O resultado final é material de alta qualidade, dizem os integrantes do grupo, que pretendem usá-lo para chegar a outros públicos.

'Eles (Sonastério) acompanharam o nosso crescimento. No primeiro disco, a gente estava aprendendo a gravar, era todo mundo bem molecão mesmo. Hoje, a gente vem aqui e tem a sensação de que está tipo em casa mesmo' Juliano Alvarenga, músico da banda Daparte







Formada por João Ferreira (vocal e violão), Juliano Alvarenga (vocal e guitarra), Bernardo Cipriano (teclado), Daniel Crase (bateria) e Túlio Lima “Cebola” (baixo), a banda tem longa história de parceria com o estúdio. O local foi inaugurado pelo grupo quando ainda nem havia luz no poste.





Para Juliano Alvarenga, o Sonastério sempre foi um lugar acolhedor e de aprendizado. “Eles acompanharam o nosso crescimento. No primeiro disco, a gente estava aprendendo a gravar, era todo mundo bem molecão mesmo. Hoje, a gente vem aqui e tem a sensação de que está tipo em casa mesmo. Acho até curioso falar isso de um lugar tão grandioso, onde vários artistas do mundo gravam. Mas a gente se sente meio os filhos da casa”, diz o guitarrista.

Lado 'revoltado'

O repertório traz cinco músicas do álbum lançado em 2021, “Fugadoce”, e uma faixa do EP “Como não se lembram’”, tida como o xodó da banda: “Farol”. “É a música que mais incendeia nossos shows. Ela traz um lado mais rock, todo mundo gosta da performance”, conta o guitarrista.





Os músicos mineiros, que sempre exploraram mais o lado pop, dizem ter gostado muito de descobrir sua nova versão, menos “boazinha”, e pretendem seguir nessa linha nos próximos lançamentos.





“Ela deu vida para outro lado nosso, um lado mais revoltado, que talvez tenha sido descoberto um pouco mais tarde, mas que carrega muitas referências dos anos 1980”, detalha Juliano Alvarenga.





Polyana Pinho, diretora de marketing do Sonásterio, diz que a ideia é democratizar a música por meio da produção de conteúdos de qualidade. “Abrangemos diversos perfis de artistas. Misturando segmentos musicais, conseguimos criar uma efervescência no cenário musical do país”, afirma.

“SONASTÉRIO ILUMINA”

• Episódio com a banda Daparte



• Disponível no canal do estúdio Sonastério no YouTube e nas plataformas digitais

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Tetê Monteiro