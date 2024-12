O 3º Natal da Mineiridade, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), segue até 6 de janeiro com programação que prevê 800 eventos em 450 cidades. Nesta segunda-feira (2/12), Belo Horizonte recebe o espetáculo “Cante comigo: cantatas de Natal da mineiridade”.



A apresentação, às 19h, no Palácio da Liberdade, reunirá os corais Black to Black, Black to Black Kids, El Shamah e Kerygma, além da Cia. de Dança Makários. Vozes e coreografias vão emoldurar a encenação dos atores Arthur Sotemi, Rebeca Barbosa e Amanda Cardim, que também responde pela dramaturgia. O enredo focaliza Dona Maria, moradora do interior de Minas que vai a Belo Horizonte se encontrar com os dois netos.

Realizador do espetáculo ao lado de Ana Gabriela Baeta, o diretor-geral Felipe Barros explica que o encontro geracional é o mote para discutir a ideia de mineiridade atrelada ao espírito natalino.



“Os netos trazem aspectos da contemporaneidade, a tecnologia, os celulares, as telas, coisas que não são habituais no cotidiano de dona Maria. Por sua vez, a avó traz o passado e as tradições, falando das estações de trem, do cheiro do pão de queijo.”



Em meio à conversa de dona Maria com os jovens, canções natalinas serão entoadas pelos corais e bailarinos executarão coreografias.



Barros comenta que a avó vai rememorar sua história de vida, contando como conheceu o marido em um Natal na Praça da Liberdade. “Ela se lembra das quermesses, dos encontros na igreja”, diz.



As atrações se alternarão, ocupando as escadarias do Palácio da Liberdade e arquibancadas instaladas nas laterais. O coral infantil, com cerca de 150 vozes, ficará em cena o tempo todo, ao passo que corais adultos vão se revezando.

Presépio



“Atores e dançarinos desenvolverão o enredo no palco montado ao lado de um presépio”, explica o diretor. Barros diz acumular “um bocado de anos” de experiência na realização desse tipo de espetáculo, que se aproxima do musical no estilo Broadway. Conta que trabalhou em espaços que vão do Palácio das Artes a igrejas.



De acordo com ele, a ideia do projeto Natal da Mineiridade é abraçar todos os municípios, direcionamento que norteou “Cante comigo”. “Como conversar, de ponta a ponta, com um estado extremamente plural? Existe a Minas rural, com pessoas que seguem tradições de séculos atrás nas formas de fazer, na cultura e na gastronomia, e existe a capital pulsante, celeiro de startups reconhecido internacionalmente”, observa.



O diretor ressalta que foi um desafio dar conta desse contraste. “São realidades distintas e distantes dentro do mesmo estado, coexistindo de maneira muito amorosa. Me veio a ideia de mostrar isso ludicamente, por meio da arte, considerando diferenças geracionais, culturais e de comportamento sentadas ao redor da mesa, compartilhando um pão de queijo saboroso e um café coado bem mineiro.”

Sala para autistas



No Palácio da Liberdade, haverá área reservada para cadeirantes, interpretação em libras e espaço destinado a crianças com transtorno do espectro autista, na sala de cinema, para onde o espetáculo será transmitido.



Está prevista transmissão ao vivo no canal oficial da Cemig no YouTube. A empresa é patrocinadora do evento.



“CANTE COMIGO: CANTATAS DE NATAL DA MINEIRIDADE”



Nesta segunda-feira (2/12), às 19h, no Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, Funcionários). Entrada franca, sem retirada prévia de ingressos.