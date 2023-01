Paulo Betti sobre oposição política a Cássia Kis: 'Estou do lado certo'

Paulo Betti comenta sobre posicionamento político de Cássia Kis (foto: Globo/Sergio Zalis/Ellen Soares)

O ator Paulo Betti compareceu, nesta segunda-feira (9/1), ao ato em defesa pela democracia, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele condenou os ataques terroristas em Brasília, que depredaram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O global também comentou sobre a divergência política com sua colega de emissora Cássia Kis, defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).