Internet relembra discurso político de Cássia Kis: 'Nós pagamos o governo'

"Nós pagamos o governo, o presidente é quase nosso empregado. (foto: Reprodução/Redes sociais ) Um tweet viralizou nas redes sociais, ao relembrar, nessa quinta-feira (16/11), um discurso político feito pela atriz Cássia Kis no ano de 2015. Na postagem, o jornalista Fernando Machado, analisa o clima de tensão e a fala de outros artistas na época.





“Nós pagamos o governo, o presidente é quase nosso empregado. É a nós que ele deve todas as obrigações”, afirma Cássia Kis no vídeo.





No twitter os usuários resgataram as imagens gravadas durante a premiação “Melhores do Ano” realizada pela Rede Globo. A publicação, com mais de 23 mil curtidas, observa as reações dos colegas de emissora com o discurso da atual apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).





“Pessoal comentando sobre os Melhores do Ano e lembrei desse momento de 2015. O discurso político de Cássia Kis, que deixou Mel Maia constrangida e teve uma resposta indireta de Alexandre Nero, Tonico Pereira e Fernanda Torres. Os bastidores de Travessia deve tá nesse clima”

Pessoal comentando sobre os Melhores do Ano e lembrei desse momento de 2015. O discurso político de Cássia Kis, que deixou Mel Maia constrangida e teve uma resposta indireta de Alexandre Nero, Tonico Pereira e Fernanda Torres. Os bastidores de #Travessia deve tá nesse clima pic.twitter.com/0ZAZxFNZWc %u2014 Fernando Machado (@fernandoluiiz) November 17, 2022

Cássia Kis atualmente está no ar com sua personagem Cidália, na novela Travessia e o clima nos bastidores da produção sempre se torna pauta nas redes sociais por causa das falas polêmicas da atriz. Entretanto, a repercussão das falas nos comentários causou conflito entre os usuários que se dividiram.





Alguns concordaram com as falas da artista afirmando que suas opiniões foram “concretas e verdadeiras''. Entanto outros declaram que as falas apresentadas foram “genéricas e rasas”.