Bia Kicis critica atores por bloquear Cássia Kis: 'Hipócritas e machistas'

"Contra ela e contra a Regina Duarte pode. Contra o Gilberto Gil é um crime hediondo. Sendo que neste último caso foi 1 pessoa apenas e contra as duas damas, um ataque coletivo. Hipócritas e machistas!", escreveu Bia Kicis em seu Twitter ao comentar o "isolamento" da atriz.

O cantor caminhava com a esposa, Flora Gil, no Catar, onde está sendo realizada a Copa do Mundo 2022, quando foi perseguido e ofendido . Em um vídeo é possível ver o momento no qual o casal é abordado por dois homens, um deles com a camisa do Brasil. Eles dispararam frases como "Vamo, Lei Rouanet", em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e "Vamo, Bolsonaro".