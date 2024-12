Artista derrama tinta vermelha na fachada do Museu da Inconfidência

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

"Pranteio", de Niura Bellavinha, será um marco na história do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Primeiro por ser a primeira exposição individual de uma artista mulher reunindo 100 obras inéditas, pinturas e esculturas feitas com pigmentos de rejeitos de mineração. Outro fator que deve chamar atenção para a mostra é o fato que as seis janelas frontais do Museu da Inconfidência serão cobertas por telas brancas com um dispositivo de bombeamento na parte superior, que faz derramar tinta vermelha. De acordo com informações da assessoria da artista, a mostra propõe um olhar contemporâneo para o passado, levando a uma reflexão sobre o Brasil atual e sobre o país que queremos para o futuro. "As janelas que sangram falam tanto do Brasil Colônia quanto do país no século 21", diz o material distribuído à imprensa. A abertura está marcada para 14 de dezembro.

CIRCO NAS PRAÇAS

O espetáculo de circo “A fotografia” – novo trabalho do ator premiado Ricardo Ikier – segue em cartaz por praças e parques de BH. Sexta-feira (6/12) será apresentada no Centro Cultural Vila Marçola; sábado (7/12), na Praça Floriano Peixoto; e domingo (8/12), no Parque Lagoa do Nado. A circulação termina em 14 de dezembro, no Centro Cultural Usina de Cultura. Todas as sessões possuem acessibilidade em libras, exceto a do dia 7. Em cena, palhaço, máscaras teatrais e bonecos narram a comovente e divertida história do Circo Paradise, que luta com poesia e arte para sobreviver aos avanços da tecnologia.

ADCANTO EM DOCUMENTÁRIO

A história da emblemática banda AdCanto, que estourou no final da década de 1960 e meados de 1970 em festivais de música alternativa, é retratada no documentário “Alma de músico”, que ganha pré-estreia nesta sexta-feira (6/12), no Cine Santa Tereza. O quarteto de Divinópolis – formado por Lemão, Jairo de Lara, Kiko e Lou Petrus – gravou seu único LP, pela RCA, em 1982. O disco foi aclamado pela crítica nacional, mas o grupo se desfez logo após a gravação, deixando saudade e interrogações nos fãs. Agora, 42 anos depois, o diretor e roteirista Diego Lara retrata a história do AdCanto no filme produzido pela Território Audiovisual e Etama Produções.

Após a pré-estreia em BH, o documentário será exibido em Divinópolis, em 13 de dezembro, às 20h, no Grande Salão Paroquial Santuário Santo Antônio, e em Itapecerica, no dia seguinte (14/12), também às 19h, na Praça D. José Medeiros Leite. As exibições nas duas cidades do Centro-Oeste mineiro são gratuitas. O filme, segundo Diego Lara, é uma resposta à indagação que continua ecoando no universo musical de Divinópolis: o porquê do fim tão precoce da banda que, de acordo com o diretor, gera várias “lendas urbanas”.

POESIA

A poeta Carina S. Gonçalves marcou para 13 de dezembro o lançamento de livro, “Na frente de estranhos” (Macabéa Edições). A noite de autógrafos será no Restaurante Gamela, em Santa Tereza. Vale lembrar que a editora carioca se dedica exclusivamente à publicação de obras de autoria feminina. Fundada em 2017, a Macabéa tem em seu catálogo autoras de destaque, como Leila Mícolis e Bianca Monteiro Garcia, com obras reconhecidas em premiações nacionais, como o Prêmio Jabuti.