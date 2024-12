Um incêndio numa carreta cegonha que transportava oito veículos causou a interdição da BR-381, a Fernão Dias, na altura do quilômetro 761, próximo a Extrema, no sentido São Paulo para Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (9/12).





A carreta saiu de São Bernardo do Campo, interior paulista, com destino à BH. Segundo o motorista, de 36 anos, natural de Piracicaba, ele percebeu um princípio de incêndio no cavalo mecânico e só teve tempo de estacionar em segurança e sair da cabine do veículo.





Logo em seguida, com o uso de um celular, fez contato com a administradora da rodovia, Arteris, que pediu apoio do Corpo de Bombeiros. Foram enviados dois caminhões pipa para auxiliar fazer o controle das chamas.





O fogo foi debelado depois de uma hora de combate. No total, foram gastos quatro mil litros de água. A remoção do veículo ficou sob a responsabilidade da Arteris Fernão Dias. O controle do tráfego de veículos foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).