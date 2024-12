Um acidente envolvendo dois caminhões ocorreu na madrugada deste sábado (7/12) no km 48 da BR-135, na altura do município de Bocaiúva, na Região Norte de Minas Gerais.

Por volta da 1h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado. Segundo a corporação, os dois veículos se envolveram em uma colisão lateral. Um dos caminhões, com um baú vazio, estava no acostamento, obstruindo parcialmente a pista, enquanto o outro, um caminhão tanque carregado com 35 mil litros de gasolina, tombou lateralmente à margem da estrada.

Apesar da gravidade do acidente, os dois motoristas dispensaram atendimento médico. Um deles apresentava apenas escoriações.

O tanque de combustível do caminhão não sofreu danos significativos, embora tenha ocorrido um pequeno vazamento de gasolina, a partir de gotejamentos pelas escotilhas localizadas na parte superior do tanque.

Quando a guarnição dos bombeiros chegou ao local, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já realizava o isolamento da área e interrupção do trânsito nos dois sentidos da rodovia.

As equipes de resgate dos bombeiros realizaram uma varredura para verificar possíveis riscos de vazamento maior e prevenir os riscos de explosão com o combustível envolvido no acidente.

O Núcleo de Emergências Ambientais (NEA) de Belo Horizonte foi acionado para realizar o transbordo do combustível para outro caminhão receptador.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O trânsito foi bloqueado na BR-135 durante o atendimento, mas a pista já se encontra liberada.