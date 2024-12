A chuva que atingiu Belo Horizonte nesta terça-feira (3/12) foi generosa, especialmente na região Noroeste, que lidera o ranking de maior volume de precipitações nas últimas quatro horas, com 42,8 milímetros, ou seja, 12,6% das chuvas esperadas para dezembro, que é de 339,1 mm.

O acumulado de chuva nas regionais mostrou que o céu não economizou água. A regional Noroeste foi seguida pela Leste, com 41,4 mm, e pela Oeste, com 38,2 mm, região que, inclusive, entrou em alerta máximo para o risco de deslizamentos e desmoronamento de terra.

A regional Norte foi a menos atingida pelas chuvas desta noite, recebendo 18,2 mm de precipitações, ou seja, 5,4% da média climatológica para dezembro. O mês é historicamente o mais chuvoso na capital, considerando o período de 1991 a 2020.

O total mensal de chuva até agora já chega a 16,8% da média climatológica na regional Barreiro, que lidera o acumulado de precipitação nos três primeiros dias de dezembro. A previsão é que o índice suba ainda mais nos próximos dias, já que o alerta da Defesa Civil para chuva intensa continua até a manhã de quarta-feira (4/12).

Noite de chuva forte em BH

Na véspera de estrear o novo sistema de alerta sonoro para desastres naturais, Belo Horizonte enfrentou uma noite de intensa chuva que testou os nervos da população e a infraestrutura da cidade. Às 18h30, a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste, foi interditada devido ao risco de transbordamento do Córrego dos Pintos. A água recuou meia hora depois, o que permitiu a reabertura da via por volta das 19h.

No Barro Preto, o cruzamento da Avenida Teresa Cristina com a Avenida do Contorno também virou ponto de alerta, com recomendações para que motoristas evitassem a área devido ao risco de alagamento do Ribeirão Arrudas.

A chuva deixou parte dos moradores do Bairro São Francisco, na Pampulha, no escuro depois que um transformador explodiu na Avenida Antônio Carlos, causando um apagão nas residências da área. De acordo com relatos, a energia caiu assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, por volta das 18h. A Cemig, responsável pelo fornecimento, prometeu atendimento durante a noite, mas não detalhou prazos nem o número de residências afetadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja o acumulado de chuva em cada região de BH nas últimas horas:

Barreiro: 21,4 (6,3%)

Centro Sul: 32,2 (9,5%)

Leste: 41,4 (12,2%)

Nordeste: 37,2 (11,0%)

Noroeste: 42,8 (12,6%)

Norte: 18,2 (5,4%)

Oeste: 38,2 (11,3%)

Pampulha: 33,8 (10,0%)

Venda Nova: 31,8 (9,4%)