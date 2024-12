Deslizamento de terra atingiu casa e três carros no início do ano em BH

Após as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite de terça-feira (3/12) e diante da previsão de mais precipitações nos próximos dias, a Regional Oeste foi colocada em alerta máximo para risco de deslizamentos e desmoronamentos. Nas regionais Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro, o risco é considerado moderado. O aviso emitido pela Defesa Civil da capital permanece válido até a próxima sexta-feira (6/12).

O solo encharcado, devido às chuvas ininterruptas das últimas horas, oferece perigo nas áreas de risco geológico. Esse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, exige que a população redobre o cuidado em áreas de encostas.

A recomendação da Defesa Civil é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Nas contas do órgão, a chuva desta noite acumulou 38,2 milímetros (mm), ou seja, 11,3% da média climatológica estimada para dezembro na Região Oeste, que é de 339,1 milímetros, ficando atrás apenas das regionais Nordeste e Noroeste, que tiveram, respectivamente, 11% e 12,6%.





Atente-se aos sinais de deslizamento e desabamento:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos.