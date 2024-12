Com previsão de chuva moderada a forte neste domingo (01/12) em Belo Horizonte e alerta de tempestades, entre chuviscos e pancadas de chuvas com ventanias e trovoadas, a primeira semana de dezembro na capital é um espelho do clima na maior parte de Minas Gerais, até a quinta-feira (05/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Neste domingo (1º) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com chuvas, a qualquer hora, raios e rajadas de vento ocasionais, de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte. A temperatura mínima foi de 18,3 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

A manhã de domingo começou com chuva de moderada a fraca em BH, sobretudo nas regiões Oeste e Centro-Sul.

A Defesa civil de BH emitiu alerta de para pancadas de chuvas válido até as 8h de segunda-feira (02/12), com possibilidade de pancadas de 20 milímetros (mm) a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

À tarde e à noite as chuvas se intensificam em pancadas com trovoadas isoladas na Grande BH e em faixa que encobre as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, sul do Norte de Minas, Região Central, Centro-Oeste, Sul, Campos das Vertentes, Zona da Mata e Leste de Minas, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura máxima de 37°C e com a mínima

de 16°C.



São 16 municípios em situação de anormalidade climática, todos com situação de emergência decretada:

- Alfenas,

- Brazópolis,

- Carlos Chagas,

- Conselheiro Pena,

- Franciscópolis,

- Galileia,

- Guaranésia,

- Mendes Pimentel,

- Novo Oriente de Minas,

- Ouro Verde de Minas,

- Rochedo de Minas,

- São Geraldo do Baixio,

- São José da Safira,

- Tapira,

- Uberaba

- e Virgolândia.

Uma pessoa morreu, 140 ficaram desabrigadas e por isso necessitaram de abrigo público, enquanto outras 301 ficaram desalojadas, deixando suas moradias para casas de parentes, amigos ou locais temporários, ainda segundo a Cedec-MG.



A partir desta semana BH entra na semana de testes da ferramenta de emissão de alertas climáticos e geológicos da Defesa Civil Nacional, para todos os telefones celulares das redes 4G e 5G. É a primeira capital a receber os testes que também se ampliarão a todo estado netsa fase de implantação.