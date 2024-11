Carro destruiu o açougue gourmet no Calafate. Motorista com sinais de embriaguez tentou fugir

Um motorista de 19 anos que aparentava sinais de embriaguez saiu da pista da Avenida Silva Lobo, bateu em um carro ferindo o motorista e invadiu um açougue gourmet da rede Ao Gosto, destruindo mercadorias e infraestrutura, na madrugada deste sábado (30/11), no Bairro Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte.





O jovem é habilitado e estava conduzindo um Honda City. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele tentou fugir do local do acidente, mas foi localizado, se recusou a fazer o exame do bafômetro e foi levada para a delegacia do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

De acordo com informações da PMMG, por volta das 4h30 o condutor aparentando embriaguez seguia no sentido Centro e ao passar sob o viaduto da Avenida Amazonas perdeu o controle na curva passando reto.

Em trajetória reta, o veículo atingiu um Toyota Etios que circulava no sentido oposto. Motorista do veículo atingido, de 36 anos, se feriu no nariz.

Desgovernado, o Honda City atravessou 45 metros de passeio, levando pânico aos funcionários de uma padaria ao lado que varriam e organizavam o espaço externo de lanchonete.



O veículo atravessou as portas de vidro destruindo tudo que tinha à sua frente, como fardos de cerveja, caixas de mercadorias, apetrechos para churrascos e só parou quando bateu nos freezers e refrigeradores que ficaram completamente destroçados.

Refrigeradores, mercadorias, móveis e equipamentos foram destruídos no acidente Reprodução

De acordo com funcionários do estabelecimento as carnes nobres e exóticas armazenadas nesses refrigeradores e freezers se perderam devido ao longo tempo em descongelamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Em termos de estruturas e de mercadorias o prejuízo poderia chegar a cerca de R$ 2 milhões de acordo com estimativas da loja, principalmente por ter as carnes se descongelado após horas expostas, mas também computadores, sistemas, mobiliário e equipamentos de segurança se perderam.