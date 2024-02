Um homem de 51 anos segue internado em estado gravíssimo no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, depois de ter sido atropelado na noite de pré-carnaval de sexta-feira (09/2), em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais. No total, 35 pessoas ficaram feridas. O motorista, de 43 anos, está preso.

As informações são da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma outra mulher, de idade não informada, também foi levada para BH em estado grave e não corre mais risco de morrer. Segue em observação e deve passar por procedimentos ortopédicos.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foram atropelados homens e mulheres com idades entre 12 e 59 anos, que estavam seguindo um bloco na parte de trás do cortejo.

"O condutor do veículo Fiat Palio, de 43 anos, foi ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelos crimes de tentativa de homicídio e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça", informou a instituição.

Ao todo, segundo a prefeitura, cinco pessoas ficaram em estado grave, sendo que três outras foram internadas em cidades próximas, como João Monlevade e Itabira, e já receberam alta, bem como as 30 demais, que foram atendidas no hospital municipal.

A caminho do Centro

O homem que está internado em estado mais crítico no João XXIII não é morador da cidade e estava visitando familiares, que aproveitaram para seguir o bloco Makako Loko, na véspera do carnaval. Eles foram atingidos pelo motorista do Fiat Palio quando se deslocavam em cortejo para o Centro da cidade.

Naquela noite, não ocorreu mais carnaval. Depois de uma reunião com os blocos, representantes de comércios e setores envolvidos com o carnaval, a prefeitura decidiu prosseguir com a festa e no sábado (10/02) não foram registrados mais incidentes, segundo disse a administração municipal.

Segundo a prefeitura, todos os blocos contavam com batedores na frente e seguranças, além da escolta da Polícia Militar de Minas Gerais. Após o atropelamento, uma escolta na parte de trás dos blocos passou a ser implementada, bem como reforço na segurança, informou a administração municipal.

O carnaval na cidade é considerado um evento mais familiar e neste domingo (11/2) é a vez de as crianças saírem pelo Bloco Algodão Doce. Durante a noite, os blocos caricatos Bom Pacas e Os Comeias vão sair pelas ruas da cidade.