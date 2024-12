Um homem de 52 anos desapareceu depois de sair para pescar com amigos no distrito de Monte Verde, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nessa sexta-feira (29/11).

O Corpo de Bombeiros no município informou neste sábado (30/11) que realizou buscas ontem no local, uma área de mata qualificada pela corporação como de difícil acesso.

“A equipe compareceu ao local informado, quando colheu dados de testemunhas e parentes da vítima a fim de compreender as circunstâncias do desaparecimento e identificar possíveis locais de busca”, informou a corporação.

Ainda conforme os militares, as buscas na mata não prosseguiram neste sábado porque a família da vítima fez novo contato com a corporação afirmando ter recebido informações de que o parente desaparecido havia sido visto dentro um ônibus em direção a Pirapetinga. “Com isso, estamos mantendo contato com os familiares e acompanhando a situação”, finalizou.

Conforme imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o grupo montou duas barracas na mata. Não foi informado há quanto tempo os amigos estavam ali. A reportagem solicitou acesso aos depoimentos de testemunhas prestados à corporação e aguarda retorno.

