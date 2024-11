Uma criança de 5 anos, picada por um escorpião no campus da Universidade Federal de Lavras, no Sul de Minas Gerais, morreu na manhã deste sábado (30/11). O menino era filho de uma estudante do doutorado do programa de pós-graduação em Agronomia e Fitotecnia na instituição.

A criança estava internada em estado grave no Hospital Vaz Monteiro desde o último domingo (24/11), quando foi socorrida às pressas na avenida central do campus. Acompanhado da família, o menino andava de bicicleta pelo local, sofreu uma queda e foi picado pelo animal peçonhento.

A reportagem entrou em contato com o hospital. A unidade informou que, em decorrência de política interna, não poderia passar informações sobre a evolução do quadro de saúde que resultou na morte do paciente.

Durante a semana, várias pessoas se reuniram para orações em frente ao hospital. Nesta manhã, a universidade emitiu nota de pesar.

“Neste momento de profunda dor e luto, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos pais, demais familiares e amigos que tiveram a alegria de estar com Álvaro [criança que faleceu]. Que encontrem conforto em meio ao luto e nas memórias de amor”, declarou a instituição, acrescentando que a morte do menino “causou comoção em toda a comunidade universitária”.

Na segunda-feira (25/11), um dia após a criança dar entrada no Hospital Vaz Monteiro, a universidade também havia se pronunciado, afirmando que “mobiliza ações institucionais para intensificar o controle de riscos dessa natureza”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“A Diretoria de Meio Ambiente (DMA) já foi acionada para que as equipes de trabalho façam inspeções de áreas do câmpus, e será providenciado o reforço emergencial da dedetização anual realizada de janeiro a maio de 2024. A UFLA também garantirá o andamento célere das ações que vinham sendo providenciadas para controle de pragas, com a contratação de empresa especializada para atendimento periódico, o que está na pauta de prioridade institucional devido a demandas anteriores apresentadas por laboratórios da Universidade”, declarou na oportunidade.