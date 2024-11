Atraso em voo do Aeroporto de Recife com destino a Confins gerou insatisfação na manhã deste sábado (30/11)

O guichê da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Recife-PE amanheceu caótico neste sábado (30/11). Dezenas de passageiros reclamam sobre adiamentos, cancelamentos e até alterações de itinerário em voos comprados com antecedência. Segundo os relatos, a companhia não ofereceu explicações detalhadas sobre as mudanças e os clientes precisaram remanejar as próprias agendas diante do cenário de indefinição.





Zuleica Reis Ávila é uma das passageiras que teve o voo da capital pernambucana para Belo Horizonte remarcado das 8h30 para 12h15 sem nenhuma explicação. À reportagem, ela afirmou que o problema é recorrente nos serviços da empresa e que tem um compromisso inadiável colocado em xeque pela situação.





“A prestação de serviço da Azul está, lamentavelmente, cada vez pior. Como cliente frequente, viajando de uma a duas vezes por mês a trabalho, é frustrante constatar que todos os voos, sem exceção, estão sistematicamente atrasados. E quando nós, clientes, precisamos alterar um horário, somos penalizados com multas abusivas. Onde está a reciprocidade? Por que não há penalizações para a companhia quando é ela quem atrasa ou descumpre o acordado?”, questionou Zuleica.





No terminal, a reclamação de Zuleica encontrou eco. Clientes relatam que voos foram cancelados pela baixa quantidade de passageiros. Diego mora no Paraguai e viajou com a família para Natal-RN. O trajeto de retorno do grupo de nove pessoas da capital potiguar ao país vizinho deveria ser tranquilo, com apenas uma escala em Foz do Iguaçu-PR.





A Azul, no entanto, remarcou as escalas determinando como destinos intermediários Recife e Belo Horizonte. Em Pernambuco, a família teve de lidar com o mesmo atraso sofrido por Zuleica para chegar até o Aeroporto de Confins.





“Era para termos saído ontem do hotel direto para casa, por Foz do Iguaçu. Dormimos em um hotel muito ruim em Recife, chegamos ao aeroporto e nosso voo com destino a confins foi remarcado e daqui para lá não sei, mas no bilhete disseram que chego em Foz do Iguaçu no domingo, meio-dia Serão três dias no aeroporto se tudo der certo”, disse em vídeo enviado ao EM.





A reportagem procurou a Azul Linhas Aéreas para um posicionamento acerca das reclamações. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.









Atrasos recentes





Por resolução, desde 2012 a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) oferece relatórios mensais sobre atrasos e cancelamentos de voos nos terminais brasileiros. A lista apresenta dados sobre as linhas aéreas e as rotas feitas para determinar o percentual de viagens que não saíram conforme o programado.





Em outubro, quase 4% dos voos oferecidos pela Azul Linhas Aéreas foram cancelados no país, o que coloca a empresa na 22ª colocação entre as 40 companhias listadas. Já a Azul Conecta, variação do serviço com aeronaves de pequeno porte para ligar cidades menos populosas teve 19% dos voos do mês cancelados, 9ª maior marca.









Em relação a atrasos, 9,4% dos voos da Azul em outubro atrasaram ao menos meia hora e 3,8% mais de uma hora. A marca a coloca como 23ª e 20º colocadas do ranking.





Levando em consideração apenas Confins, a Anac aponta que, em outubro, 3,7% dos voos da companhia foram cancelados; 10,5% tiveram atrasos superiores a 30 minutos e 3,8% superiores a uma hora.





A Azul Conecta lidera o Ranking no Aeroporto Internacional Tancredo Neves nas três categorias com 20,7% das viagens canceladas; 32,7% com atrasos de mais de 30 minutos e 28,2% de mais de uma hora.

No ranking de atrasos de mais de uma hora em outubro em Confins, a portuguesa TAP aparece na vice-liderança, com 22,4% de suas viagens nestas condições, todas elas internacionais. Logo depois, com menos de 5% dos voos com atrasos superiores a 60 minutos aparecem, nesta ordem: Latam, Azul, Gol, e TAM.