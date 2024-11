Vista do aeroporto de Guarulhos nesta sexta-feira (29/11)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas em São Paulo amanheceu lotado, nesta sexta-feira (29/11), com milhares de passageiros sem definição de quando conseguirão embarcar para seus destinos após o cancelamento de 72 voos na quinta-feira (28/11), em razão das condições climáticas. Outras 43 partidas e chegadas foram canceladas nesta sexta, totalizando 115 voos.





A concessionária destacou que os cancelamentos são reflexos do mau tempo e sugere que os passageiros consultem a situação de seus voos com as companhias aéreas.





Muitas pessoas passaram a noite no aeroporto à espera de uma nova data para viajar. Eles improvisaram espaços no chão para as crianças dormirem. Adultos e idosos tiveram de aguardar sentados em cadeiras de restaurantes e lanchonetes.





Os passageiros reclamam de falta de informações e de assistência das companhias aéreas.





De acordo com a concessionária Aena, devido às condições meteorológicas de quinta e por ajuste de malha das companhias aéreas, houve 35 chegadas e 37 partidas canceladas. Nesta sexta são mais 15 partidas e 28 chegadas canceladas.





"O Aeroporto de Congonhas opera normalmente para pousos e decolagens neste momento", afirmou a concessionária.





Alguns clientes estão sendo transferidos de ônibus para outros aeroportos, como o Viracopos em Campinas, no interior de São Paulo, para seguir viagem.





A região metropolitana de São Paulo foi atingida por forte chuva nesta quinta, às 16h20, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) municipal. Além do cancelamento de voos, o temporal causou alagamentos e deixou milhares de domicílios sem energia elétrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A previsão é de que a chuva continuará na região durante todo o final de semana.