Voos para São Paulo são cancelados no Aeroporto de Confins

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo provocaram atrasos e cancelamentos de voos na noite desta quinta-feira (28/11). Dois voos, um da Latam e outro da Gol, que partiriam do aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com destino a Congonhas, foram cancelados, e outros quatro apresentaram atraso.





O clima atrapalhou pelo menos outras 14 viagens que passavam pelo aeroporto. Sete partidas com destino a Recife, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto e Curitiba foram canceladas. Outras sete partidas, para os mesmos destinos e para Cuiabá, também não ocorrerão. Uma aeronave que partia de Brasília teve sua rota desviada.





Nesta tarde, a Climatempo divulgou um alerta de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com velocidades entre 50 e 70 km/h, e possibilidade de granizo para a Região Metropolitana de São Paulo. O alerta é válido até às 23h desta quinta-feira.

A reportagem do Estado de Minas tentou entrar em contato com as concessionárias responsáveis pelos aeroportos e aguarda resposta.