Um motorista de uma carreta-tanque não conseguiu frear ao se deparar com um acidente em uma curva da BR-050 à sua frente, atingindo e arrastando cerca de nove veículos, na noite dessa sexta-feira (29/11), em Araguari, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo de transporte de cargas seguia no sentido Uberlândia, quando, segundo o condutor, ao fazer a curva no KM 55 encontrou um carro de passeio parado.

"O trânsito estava congestionado devido à um acidente ocorrido ali próximo mais cedo e não teve tempo suficiente para realizar uma frenagem de emergência, colidindo então contra um carro de passei logo à frente. Os outros veículos que vinham imediatamente atrás também não conseguiram parar, resultando no engavetamento", informa o CBMMG.

O condutor do carro de passeio atingido pela carreta, um homem de 50 anos morador de Araguari morreu na hora. Foram atendidas sete pessoas feridas, todas imobilizadas e transportadas por ambulâncias do SAMU e da concessionária ECOVIAS.



Devido ao acidente a via ficou interditada nos dois sentidos por cerca de 4 horas, mas os veículos só foram retirados na manhã deste sábado (30/11).

"Bombeiros realizaram a retirada do corpo da vítima presa e também a prevenção contra incêndio, pois havia muito combustível derramado no local. Contamos também a atuação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal com a perícia e gestão do trânsito, respecticamente", informa o CBMMG.



O segmento é próximo á ponte sobre o Rio Araguari e acidentes graves neste trecho são comuns. No dia 17 de agosto, duas carretas-tanque carregadas de biodiésel bateram e rolaram uma ribanceira, se incendiando depois. Os motoristas conseguiram escapar.