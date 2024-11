Quem trafegava pelo Anel Rodoviário em Belo Horizonte, pouco antes das 17h, viveu momentos de terror quando um ônibus perdeu o freio nas proximidades do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital. O coletivo bateu em vários veículos e quatro pessoas ficaram levemente feridas.

Em entrevista ao programa Tá na Hora, da TV Alterosa, um motorista contou ter percebido a rápida aproximação do coletivo. “Ele veio batendo em vários carros. Joguei o máximo que consegui para a direita, e o ônibus passou arrastando tudo. Graças a Deus não tive nada. Só um pequeno prejuízo material”, avaliou.

Em um dos carros que capotaram estava um homem e sua esposa, que vieram do Rio de Janeiro para passar uns dias na capital mineira. O motorista, que preferiu não gravar a entrevista, conversou com a equipe de TV pouco antes da matéria ir ao ar. O homem informou que é natural de Minas e mora na cidade fluminense há mais de 20 anos.

Ao trafegar pelo Anel, o carro dele foi atingido na lateral, bateu em uma mureta de proteção e virou na via. Apesar do susto, o motorista e sua companheira não ficaram feridos.

O ônibus que provocou o acidente transportava estudantes de uma escola estadual de ensino médio. Os alunos estavam em excursão para Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e retornavam para o município de Pirapora, no Norte do estado, conforme informou o subtenente da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Guilherme Almeida. Com a batida, o ônibus causou danos a 15 carros. Uma carreta também foi envolvida.

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus levava 49 pessoas, entre alunos e professores, além do motorista. O número corrige a informação inicial do Corpo de Bombeiros, que havia notificado cerca de 20 vítimas. De acordo com os militares, apenas quatro ficaram levemente feridas, sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas delas foram liberadas, e as outras duas acabaram conduzidas para o Hospital João XXIII, no Centro.