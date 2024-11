O ônibus envolvido em um grave acidente no Anel Rodoviário, no fim da tarde desta sexta-feira (29/11), transportava estudantes de uma escola estadual de ensino médio. Pouco antes das 17h, o motorista perdeu o freio nas proximidades do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital.

Os alunos estavam em excursão para Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e retornavam para o município de Pirapora, no Norte do estado, conforme informou o subtenente da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Guilherme Almeida. "Com a batida, o ônibus causou danos em 15 carros. Uma carreta também foi envolvida", disse.

O motorista de um carro, que seguia atrás do ônibus, gravou o momento da batida. O ônibus muda de faixa ao se aproximar de veículos parados devido à lentidão do trânsito, mas, sem sucesso, colide na traseira de pelo menos três carros.

O Corpo de Bombeiros informou que, com o impacto da batida, três carros capotaram. O tenente Durães, conforme informações divulgadas à imprensa às 18h, explicou que cerca de 20 vítimas — a maioria com ferimentos leves — procuraram atendimento por meios próprios.

Ainda de acordo com o militar, outras quatro pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas delas foram liberadas e as outras duas foram levadas para o Hospital João XXIII, no Centro.