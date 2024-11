Acidente aconteceu no sentido Vitória do Anel Rodoviário, próximo ao Viaduto do Betânia





Uma carreta com defeito mecânico interditou uma das faixas da via marginal do Anel Rodoviário, no sentido Vitória, complicando ainda mais o trânsito na região, na noite desta sexta-feira (29/11).

O veículo apresentou problemas a poucos metros do local onde ocorreu um grave acidente envolvendo um ônibus e 17 carros, que deixou 20 pessoas feridas, duas em estado grave.

Enquanto a Polícia Civil realiza a perícia no local do acidente e os guinchos removem os veículos, todo o trânsito no Anel Rodoviário, sentido Vitória, foi desviado para as duas faixas da via marginal, que se tornaram uma só devido à carreta.

