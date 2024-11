Tallysson Correia Barbosa, de 28 anos, foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato do ex-goleiro do Democrata/GV, Flávio Júnior Gomes de Souza, de 22 anos, ocorrido em outubro de 2022. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (29/11), no Tribunal do Júri do Fórum de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o assassinato ocorreu em 15 de outubro de 2022, por volta das 2h50 da madrugada, na Avenida JK, n.º 2631, no bairro São Cristóvão.

Flávio Júnior Gomes de Souza, ex-goleiro do Democrata de Governador Valadares, estava em uma lanchonete com amigos e sua irmã quando foi baleado por Tallysson Correia Barbosa, que pilotava uma motocicleta com um comparsa na garupa.

Ainda segundo testemunhas, o homem estava armado com uma pistola e realizou vários disparos. A vítima tentou correr, mas foi perseguida e atingida pelos tiros.

O júri popular, composto por seis homens e uma mulher, teve início às 9h e foi concluído no final da tarde desta sexta-feira.

Na sentença, o juiz Everton Villaron de Souza destacou que Tallysson Correia Barbosa agiu com frieza: “O réu e seu comparsa agiram de maneira planejada, com a execução pelos disparos na cabeça, indicando crueldade e ausência de qualquer possibilidade de reação por parte do ofendido”.

