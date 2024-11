O Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que, na tarde desta sexta-feira (29/11) foi palco de mais um grave acidente no trecho conhecido como descida do Bairro Betânia, ainda aguarda a municipalização. A gestão local da via foi uma das promessas de campanha do prefeito recém-reeleito Fuad Noman (PSD), que, inclusive, esteve em Brasília para tratar desse assunto no último dia 7.

A transferência da gestão da via para o poder municipal já foi acertada, mas a assinatura ainda não ocorreu. Veja o vídeo do acidente:

Enquanto isso, o Anel Rodoviário segue nas mãos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O processo de transferência inclui o repasse de aproximadamente R$ 65 milhões em verbas destinadas à primeira fase de obras de intervenção na via, que incluem a construção de alças de acesso no cruzamento com a Via Expressa. Os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3).

Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que "há trâmites burocráticos a serem seguidos para a municipalização do Anel Rodoviário" e que "tem atuado para que esse processo seja concluído o mais rapidamente possível".

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte tem 27 quilômetros de extensão e interliga as rodovias BR-262 e BR-381 à BR-040 e à BR-356. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, cerca de 120 mil veículos transitam pela estrada diariamente.