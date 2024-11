Um homem de 68 anos teve parte do corpo soterrada em uma vala de quatro metros de profundidade quando trabalhava em uma obra que acontecia na área externa do Hospital Júlia Kubitschek, no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (29/11).





Conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), ele teve as pernas e parte do tronco presos após o acidente no local.





Os militares foram acionados por volta de 12h20. Eles retiraram a vítima do espaço e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu os cuidados, conduzindo-o ao Hospital João XXIII.





Ainda não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador. Consultada sobre o caso, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo Hospital Júlia Kubitschek, não respondeu até a publicação desta matéria.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia