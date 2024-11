Um estudante estrangeiro da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), de 45 anos, foi vítima de racismo e xenofobia dentro da Moradia Estudantil, no Bairro Martelos, na cidade da Zona da Mata mineira. O episódio aconteceu na noite dessa quarta-feira (27/11) e envolveu supostas acusações falsas, ofensas discriminatórias e agressão física.





De acordo com a vítima, que vive no Brasil há 17 anos e é bolsista na instituição, o incidente começou quando outro estudante, de 32, o acusou de ter furtado uma tampa de panela, fato que teria sido desmentido na presença de um porteiro do local.





Segundo relato à Polícia Militar, em outro episódio, o autor da acusação insultou o estudante estrangeiro com frases de cunho racista e xenofóbico, como: "Você foi expulso, é refugiado, vai embora daqui, seu negro; você é bolsista, está roubando meus pertences". Além disso, o agressor danificou os óculos da vítima durante um ataque físico.





UFJF investiga o caso





Após o ocorrido, o estudante procurou a UFJF para relatar o caso. A instituição, por meio da Pró-Reitoria de Apoio Estudantil (Proae), informou que está ciente do incidente e já iniciou as apurações. Em nota oficial, a universidade destacou seu compromisso contra qualquer forma de discriminação:



"Informamos que a Pró-Reitoria de Apoio Estudantil (Proae) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), setor responsável pela Moradia Estudantil, já está ciente do ocorrido e apurando os fatos para tomar as devidas providências. Reforçamos ainda que a instituição repudia e não tolera qualquer tipo de discriminação, sendo ela de cunho racial, étnica, religiosa, de nacionalidade ou de qualquer outro tipo."



A Polícia Militar registrou o ocorrido como injúria racial e dano material. A Civil informou, em nota, que investiga o caso.