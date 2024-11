A Defesa Civil emitiu alerta para chuva de até 40 mm em Belo Horizonte até às 8h de sábado (30/11). Além das pancadas de chuva, a cidade pode registrar raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.





A cidade também está incluída no alerta de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas que define risco classificado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Em razão das condições climáticas, o órgão municipal pede que a população redobre atenção durante as chuvas. A Defesa Civil orienta que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





Além disso, outro ponto de atenção é em relação às crianças. O órgão pede que os pais e responsáveis não deixem os pequenos brincando nas enxurradas e próximo a córregos. A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e tome uma atenção especial em relação a áreas de encostas e morros.

Em caso de raios, o órgão pede que as pessoas não permaneçam em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. Caso haja a descoberta de rachaduras nas paredes ou fendas, depressões ou minas d'água no terreno o órgão orienta que a pessoa os acione de forma imediata.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos