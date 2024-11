Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a Via Expressa, próximo à Arena MRV, no Bairro Alto dos Pinheiros, na Regional Oeste de Belo Horizonte.

Com a queda, o trânsito nas duas faixas no sentido bairro ficou bloqueado e, no sentido Belo Horizonte, uma das faixas também foi interditada, causando congestionamento.

Segundo a BHTrans, a queda da árvore ocorreu na altura da intercessão entre a Via Expressa e a Rua Professora Maria Coutinho, no Bairro Alto dos Pinheiros, no sentido Contagem.

A faixa da Via Expressa sentido bairro está bloqueada Alexandre Ferreira

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi chamado às 9h22. De acordo com o órgão, a queda da árvore não deixou nenhuma vítima.

A equipe dos bombeiros está empenhada no corte da árvore nesta manhã.

Matéria em atualização