Um homem, de 41 anos, e uma mulher, ainda não identificada, foram assassinados a tiros na noite dessa quinta-feira (28/11), no bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar patrulhava a região quando flagrou um grande fluxo de pessoas saindo correndo de uma das ruas. Questionados, populares afirmaram havia uma troca de tiros no cruzamento entre os becos um e cinco.





Militares entraram no local indicado e viram de longe dois indivíduos. Ao perceberem a presença da polícia, a dupla fugiu e não foi mais localizada.

No interior do beco, os policiais localizaram duas pessoas caídas ao solo com diversas marcas de disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. A perícia foi acionada. O registro policial não cita a quantidade de disparos que atingiu as vítimas.





A mulher não portava documento e não foi possível identificá-la. De acordo com a polícia, ela aparentava ter 30 anos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os corpos foram recolhidos para o IML. O caso será investigado.