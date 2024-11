Foragido no estado de Natal, homem é acusado de estuprar enteada de 13 anos. Ele foi detido em Uberlândia, onde morava há seis meses

Um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte, acusado de estuprar a enteada de 12 anos, foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (27/11). Ele tinha fugido para Minas Gerais depois de engravidar a menina.



De acordo com a Polícia Civil, o procurado morava na cidade mineira há seis meses na casa de familiares e trabalhava como pintor predial numa construtora. Ele não resistiu quando investigadores o abordaram para o cumprimento do mandado de prisão em aberto.



O homem havia fugido de Natal (RN) após ser denunciado. Ele passou pelo Distrito Federal e depois foi para Uberlândia.



Ele é acusado de estuprar várias vezes a enteada, que tinha 12 anos, e de tê-la engravidado. Os abusos sexuais duraram quase um ano.







O homem foi levado para o Presídio Uberlândia I, mas não existe previsão de que ele seja levado para Natal.

