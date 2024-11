A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em aplicar golpes por meio de sorteios e rifas fraudulentas promovidos nas redes sociais. A operação 'Armadilha Digital' foi realizada em Passos, no Sul de Minas, nessa quarta-feira (27/11).





Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, evidenciando a elevada movimentação financeira do grupo criminoso. Entre os itens recolhidos estão três automóveis, 10 motocicletas e uma moto aquática.





As investigações, que estiveram a cargo da equipe de fraudes cibernéticas, levantou que os suspeitos também cometeram crimes contra a economia popular, explorando a boa-fé de participantes com promessas de prêmios de alto valor, como veículos de luxo e altos valores em dinheiro.

Segundo o delegado Felipe Capute, os suspeitos criavam perfis nas redes sociais, simulando a identidade de influenciadores digitais com grande alcance. Os investigados exibiam itens de luxo e anunciavam oportunidades aparentemente vantajosas, solicitando que seguidores adquirissem cotas por valores acessíveis.





No entanto, os sorteios eram fraudulentos, em muitos casos os prêmios não existiam, ou o ganhador era cúmplice no esquema, conferindo credibilidade fictícia às fraudes.

“Esses influenciadores exploravam a confiança e o desejo das vítimas de obter algo valioso com um pequeno investimento, transformando as redes sociais em palco para golpes bem articulados. Sem auditoria ou transparência, manipulavam os resultados e arrecadavam valores significativos com a venda de centenas ou milhares de cotas”, explica o delegado.





As investigações não se atém somente às fraudes, mas também apura possíveis crimes conexos, como lavagem de dinheiro, que pode ter sido usada para ocultar a origem dos recursos obtidos com as fraudes. A polícia procura, agora, por outros integrantes da associação criminosa.

